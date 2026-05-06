Об этом в интервью 24 Каналу отметил военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев, указав на то, что в украинской армии существенная нехватка именно пехоты. Это военные, которые держат непрерывно позиции, живут в блиндажах.

Смотрите также Сырский приказал всем командирам проверить обеспечение воинов на передовой до 20 мая

Ротация в ВСУ: с чем возникнут сложности?

Чтобы регулярно проводить ротацию, нужен человеческий ресурс, особенно пехотинцы. По мнению Яковлева, людей можно найти, но для этого нужно менять законодательство по отдельным специальностям.

В первую очередь это должны быть добровольцы из-за рубежа. Не верю, что у нас люди будут стоять у военкоматов. Многие военные мечтают о демобилизации, вопрос денег не стоит. Какие бы суммы не предложили, большая часть бойцов, которые длительный период служат, захочет уволиться. Они устали,

– объяснил Яковлев.

Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что нужно предусмотреть другие бонусы, чтобы эти пехотинцы остались. Он выразил сомнение, что будет возможность сейчас их заменить. Яковлев напомнил, что каждый месяц в Украине удается набрать в армию ориентировочно 20 тысяч человек, но отметил, что значительный процент идет в СЗЧ. Поэтому этот показатель не покрывает тот объем пехоты, который нужен, чтобы осуществлять на постоянной основе ротацию.

"Не представляю как это будет делаться. Знаю, что в Третьем армейском корпусе очень большая нагрузка ложится на логистику благодаря НРК, но там удачно налажена система поддержки подразделений (благодаря волонтерам, бизнеса, местным бюджетам). Корпус хорошо обеспечен и каждый военный, который находится в близости к врагу, понимает, что ему дроном доставят еду или эвакуируют. Но в других подразделениях с этим гораздо хуже дела", – констатировал Яковлев.

Он отметил, что, что во время ротации будет стоять вопрос, как военным выйти с определенной позиции, а другим туда дойти. Для этого нужно прикрытие, возможность эвакуации.

Заметьте! Командир механизированной роты 1-го механизированного батальона KASSTA 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго с позывным "Сапер" отметил, что пехотинцы нуждаются в ротациях. Ведь для того, чтобы быть боеспособными, они должны отдыхать. По его словам, сейчас проблема не только в недостаточном количестве живой силы, но и в сложности зайти и выйти с позиций (для замены бойцов). Именно этот этап является самым рискованным из-за активной работы БпЛА. Командир также добавил, что средний возраст украинского пехотинца составляет 45 лет.

Подытоживая, военнослужащий ВСУ высказал мнение, что в Украине следует значительную часть должностей в армии сделать гражданскими, чтобы их можно было заполнить гражданскими людьми. Тех, кто уже военные – перевести на соответствующие должности.

Кроме того, он считает, что надо предусмотреть дополнительные бонусы для женщин, чтобы они шли в армию. И ключевой необходимый шаг, по его словам – внедрить законодательные изменения и выделить надлежащее финансирование для рекрутинга иностранцев. Но на это, как пояснил Яковлев, понадобится минимум полгода организационной работы.

Детали о приказе Сырского об обязательных ротациях: