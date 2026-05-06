ВЛК та відстрочка не залежать один від одного. Про це пише Судово-юридична газета.

Чи може ТЦК відмовити у наданні відстрочки, якщо відсутній актуальний висновок ВЛК?

Мобілізація в Україні й надалі викликає суперечки, зокрема щодо необхідності проходження ВЛК для отримання відстрочки. Юристи наголошують, що часто ці дві процедури помилково поєднують, вводячи громадян в оману. Насправді ж ідеться про різні правові механізми, які не залежать один від одного.

Ключовим документом, який регулює питання надання відстрочок є стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У ній немає вимоги обов'язкового проходження медогляду перед отриманням такого права. Якщо військовозобов'язаний подав повний пакет документів відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560, відповідна комісія зобов'язана їх розглянути.

Довідково. Постанова Кабінету Міністрів №560 – це документ регулює мобілізацію. Зокрема містить основну інформацію про порядок призову, оформлення відстрочки, вручення повісток і перевірку даних. Також визначає підстави для відстрочки, а останні зміни передбачають її автоматизацію та уточнення правил догляду за людьми з інвалідністю.

Водночас відмова від проходження ВЛК може мати інші наслідки – зокрема адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Проте це не є підставою для скасування або відмови у відстрочці, якщо вона передбачена законом.

Хто має право на відстрочку під час мобілізації?

Відстрочку від мобілізації можуть отримати певні категорії військовозобов'язаних. За станом здоров'я:

люди з інвалідністю,

тимчасово непридатні до служби за висновком ВЛК,

ті, хто перебуває на тривалому лікуванні.

Також підставою є сімейні обставини:

багатодітні батьки,

одинокі матері чи батьки,

батьки дітей з інвалідністю,

опікуни недієздатних осіб,

ті, хто здійснює постійний догляд за хворими родичами.

Окремо передбачено відстрочку для людей, чиї близькі загинули або зникли безвісти під час війни.

Право на відстрочку мають і ті, хто навчається або працює в науковій сфері:

студенти,

аспіранти,

викладачі.

Крім того, її можуть отримати заброньовані працівники органів влади, критично важливих підприємств, а також представники державних і силових структур, таких як ДСНС та поліція.

Що потрібно знати про мобілізацію у травні 2026 року?

В Україні вже кілька років мобілізаційний вік починається з 25 років. Молодших за цей вік і старших за 60 років не призивають, однак вони можуть служити добровільно. Чоловіків віком 18 – 25 років можуть мобілізувати лише за умови проходження базової військової підготовки або служби. Крім того, народні депутати наразі не вбачають потреби знижувати мобілізаційний вік.

Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть перетинати державний кордон лише за наявності військово-облікового документа – паперового або електронного. Виїзд дозволений тим, хто має законну відстрочку або бронювання, а також чоловікам віком 18 – 23 років. Окрім цього, за наявності відповідних документів можуть виїжджати спортсмени та артисти для роботи за кордоном, а через систему "Шлях" – моряки, водії-далекобійники, перевізники та волонтери.

Очікується, що подальші зміни у сфері мобілізації можуть передбачати трансформацію підходів до роботи ТЦК і СП. Зокрема, акцент можуть змістити з примусових заходів на рекрутинг і залучення громадян до служби, а також на посилення соціальної підтримки військових.