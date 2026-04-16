Що означає позначка "солдат резерву"?

Користувачі Резерв+ помітили, що статус змінився на "солдата резерву". Дехто з українців може бачити у своєму документі військово-облікову спеціальність (ВОС)-999 чи 999-097. Керівний партнер адвокатського об'єднання "Єдія" Олександр Попсуй розповів у ефірі "Київ 24", чи є якісь загрози для громадян, яким присвоїли такий статус.

Дивіться також За відстрочкою – у ЦНАП: як Кабмін оновив правила мобілізації та звільнення від служби

Як розповів правник статус "солдата резерву" мають військовозобов'язані, які не мають бойового досвіду, а тому повинні в разі мобілізації пройти базову військову підготовку.

Таким визначенням Міністерство оборони розподіляє мобілізаційний ресурс і підраховує, скільки громадян повинні пройти БЗВП.

Тобто фактично цей статус ні на що не впливає для цивільного – ні на можливість отримання звільнення від мобілізації, ні на роботу.

Це не є перепоною для подачі документів на відстрочку, носить фактично інформативний характер і створює базу даних для Міністерства оборони та ЗСУ,

– зазначив Олександр Попсуй.

Фахівець коментує присвоєння деяким українцям статусу "солдата резерву"

Адвокатка Дар'я Тарасенко наголосила, що окремо є поняття "резервіст" – це людина, яка перебуває у військовому резерві. Це такий вид проходження військової служби без постійного перебування в армії. Тобто "солдат резерву" – це цивільна особа без військового досвіду, а "резервістами" можуть стати звільнені військовослужбовці, які придатні за станом здоров'я і можуть залишатися за потреби бути призвані.

Як розв'язувати проблеми, які можуть виникнути в Резерв+?