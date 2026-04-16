Що змінив Кабінет міністрів у процесі мобілізації?

Документи для отримання відстрочок подаватимуться через ЦНАП, а короткострокові контракти будуть вигідними для молоді. Зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації затвердили в Постанові уряду від 8 квітня № 467.

Тепер механізм подачі заяв на відстрочку відбувається через Центри надання адміністративних послуг. Усі військовозобов'язані, крім тих, хто має бронювання чи працює у спецслужбах, повинні подавати заяви через ЦНАП. Вона пишеться на ім'я голови комісії ТЦК. Таким чином держава хоче розвантажити службовців та зменшити ризики виникнення корупції.

Важливо! Заява для отримання відстрочки повинна містити паспортні дані, ідентифікаційний код людини та підстави, за якими буде отримуватися відстрочка.

Крім того, молоді громадяни зможуть добровільно укладати контракти із ЗСУ та служити рік. Далі, після завершення контракту, чоловіків віком від 18 до 25 років, звільнять у запас та дадуть відстрочку від призову на 12 місяців. У Міністерстві оборони уточнили, що для отримання звільнення варто буде особисто звернутися до ТЦК із заявою.

Своїм рішенням Кабмін також розмежував обов'язки територіальних центрів і виключив з них оформлення відстрочок для:

громадян, яких забронювали органи влади;

посадовців і керівників певних державних інституцій;

співробітників СБУ та розвідувальних органів.

Контракт 18 – 24: як оформити відстрочку після звільнення?