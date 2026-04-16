Про це виданню "РБК-Україна" розповів адвокат та магістр права Євген Буліменко.
Чи можна продовжити відстрочку автоматично?
Адвокат зазначив, що автоматичне продовження відстрочки відбувається завдяки електронній взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів із іншими державними реєстрами та базами даних.
Він підкреслив, що така процедура застосовується лише до окремих категорій військовозобов'язаних, оскільки інформація про підстави їхньої відстрочки вже міститься у відповідних реєстрах.
Ідеться про такі категорії:
- особи з інвалідністю,
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі,
- догляд за дружиною (чоловіком) з інвалідністю І чи ІІ групи,
- догляд за батьком чи матір'ю з інвалідністю І чи ІІ групи.
За словами експерта, автоматичне продовження відстрочки стосуватиметься й осіб, які мають право на відстрочку за сталими підставами. Мовиться про колишніх полонених, членів родин загиблих військовослужбовців, тощо.
Що робити, якщо сповіщення про відстрочку не надійшло в Резерв+?
Адвокат Буліменко зауважив, що для автоматичного продовження відстрочки не потрібно подавати повторно документи чи інші заяви. Військовозобов'язаному достатньо отримати сповіщення у застосунку Резерв+ щодо продовження відстрочки від мобілізації.
У випадку, якщо таке сповіщення не надійшло, необхідно перевірити та/або актуалізувати інформацію про себе у відповідних державних реєстрах або базах (банках) даних,
– уточнив він.
Однак, каже фахівець, якщо під час електронної взаємодії реєстрів право на відстрочку не підтвердиться – її не продовжать.
Відповідно, у такому випадку військовозобов'язаного можуть мобілізувати на загальних підставах.
Де наразі можна подати документи на отримання відстрочки?
У Міноборони оновлюють правила мобілізації та тимчасового звільнення від служби. Тепер документи на отримання відстрочки можна подати у ЦНАПі. Усі військовозобов'язані, окрім тих, хто має бронювання чи працює у спецслужбах, повинні подавати заяви саме через ЦНАП.
Для цього необхідно подати заяву зі своїми паспортними даними, ідентифікаційним кодом та підставами, через які має надаватись відстрочка.