Об этом изданию "РБК-Украина" рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Смотрите также За отсрочкой – в ЦПАУ: как Кабмин обновил правила мобилизации и освобождения от службы

Можно ли продлить отсрочку автоматически?

Адвокат отметил, что автоматическое продление отсрочки происходит благодаря электронному взаимодействию Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими государственными реестрами и базами данных.

Он подчеркнул, что такая процедура применяется только к отдельным категориям военнообязанных, поскольку информация об основаниях их отсрочки уже содержится в соответствующих реестрах.

Речь идет о таких категориях:

лица с инвалидностью,

родители трех и более детей в одном браке,

уход за женой (мужем) с инвалидностью I или II группы,

уход за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы.

По словам эксперта, автоматическое продление отсрочки будет касаться и лиц, которые имеют право на отсрочку по постоянным основаниям. Речь идет о бывших пленных, членах семей погибших военнослужащих, и тому подобное.

Что делать, если уведомление об отсрочке не поступило в Резерв+?

Адвокат Булименко отметил, что для автоматического продления отсрочки не нужно подавать повторно документы или другие заявления. Военнообязанному достаточно получить уведомление в приложении Резерв+ о продлении отсрочки от мобилизации.

В случае, если такое уведомление не поступило, необходимо проверить и/или актуализировать информацию о себе в соответствующих государственных реестрах или базах (банках) данных,

– уточнил он.

Однако, говорит специалист, если во время электронного взаимодействия реестров право на отсрочку не подтвердится – ее не продлят.

Соответственно, в таком случае военнообязанного могут мобилизовать на общих основаниях.

Где сейчас можно подать документы на получение отсрочки?