Об этом изданию "РБК-Украина" рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Можно ли продлить отсрочку автоматически?
Адвокат отметил, что автоматическое продление отсрочки происходит благодаря электронному взаимодействию Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими государственными реестрами и базами данных.
Он подчеркнул, что такая процедура применяется только к отдельным категориям военнообязанных, поскольку информация об основаниях их отсрочки уже содержится в соответствующих реестрах.
Речь идет о таких категориях:
- лица с инвалидностью,
- родители трех и более детей в одном браке,
- уход за женой (мужем) с инвалидностью I или II группы,
- уход за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы.
По словам эксперта, автоматическое продление отсрочки будет касаться и лиц, которые имеют право на отсрочку по постоянным основаниям. Речь идет о бывших пленных, членах семей погибших военнослужащих, и тому подобное.
Что делать, если уведомление об отсрочке не поступило в Резерв+?
Адвокат Булименко отметил, что для автоматического продления отсрочки не нужно подавать повторно документы или другие заявления. Военнообязанному достаточно получить уведомление в приложении Резерв+ о продлении отсрочки от мобилизации.
В случае, если такое уведомление не поступило, необходимо проверить и/или актуализировать информацию о себе в соответствующих государственных реестрах или базах (банках) данных,
– уточнил он.
Однако, говорит специалист, если во время электронного взаимодействия реестров право на отсрочку не подтвердится – ее не продлят.
Соответственно, в таком случае военнообязанного могут мобилизовать на общих основаниях.
Где сейчас можно подать документы на получение отсрочки?
В Минобороны обновляют правила мобилизации и временного освобождения от службы. Теперь документы на получение отсрочки можно подать в ЦПАУ. Все военнообязанные, кроме тех, кто имеет бронирование или работает в спецслужбах, должны подавать заявления именно через ЦНАП.
Для этого необходимо подать заявление со своими паспортными данными, идентификационным кодом и основаниями, по которым должна предоставляться отсрочка.