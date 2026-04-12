Таку інформацію повідомила адвокатка Марина Бекало в коментарі для ТСН.ua.
Що робити у такому випадку?
Марина Бекало пояснила, що якщо говорити про випадки технічних помилок чи некоректних відомостей, які відображені в "Резерв+", то їх можна виправити двома способами – через ТЦК та СП або ж самий застосунок.
Якщо насправді військовозобов’язаний отримував іншу військово-облікову спеціальність, проходив військову підготовку, навчання, збори тощо, то ці відомості потрібно змінити (як і будь-які облікові відомості які не відповідають дійсності), шляхом звернення до ТЦК та СП або через "Резерв+",
– розповіла вона.
Як змінити дані?
Зазначимо, щоб виправити дані шляхом звернення до ТЦК та СП необхідно подати письмову заяву з проханням внести зміни та подати документи, які підтверджують правильну інформацію. Також це можна зробити через ЦНАП або надіслати документи рекомендованим листом.
Для уточнення даних через "Резерв+" потрібно авторизуватися в застосунку через BankID. Якщо дані некоректні, знайти в меню пункт для подачі звернення, якщо це доступно, або спробувати "Виправити дані онлайн".
Після цього необхідно прикріпити скан-копії документів, що підтверджують правильні відомості. Якщо проблема пов'язана з роботою застосунку або не відображаються дані, скористатися службою підтримки.
Як оформити відстрочку: що відомо?
Процес оформлення відстрочки через "Резерв+" є простим і передбачає автоматичне продовження в застосунку. Його можуть отримати люди з певними обставинами, зокрема особи з інвалідністю та інші.
До слова, військові, які звільнилися, переводяться в запас і стають військовозобов'язаними, на рівні з цивільними чоловіками 25 – 60 років. Якщо є відповідні підстави, вони теж можуть оформлювати відстрочки.
До слова, нещодавно у застосунку "Резерв+" для деяких військовозобов'язаних з'явилася позначка, яка унеможливлює бронювання, оскільки вони входять до оперативного резерву. Утім, ця функція не є новою.