Таку інформацію повідомила адвокатка Марина Бекало в коментарі для ТСН.ua.

Що робити у такому випадку?

Марина Бекало пояснила, що якщо говорити про випадки технічних помилок чи некоректних відомостей, які відображені в "Резерв+", то їх можна виправити двома способами – через ТЦК та СП або ж самий застосунок.

Якщо насправді військовозобов’язаний отримував іншу військово-облікову спеціальність, проходив військову підготовку, навчання, збори тощо, то ці відомості потрібно змінити (як і будь-які облікові відомості які не відповідають дійсності), шляхом звернення до ТЦК та СП або через "Резерв+",

– розповіла вона.

Як змінити дані?

Зазначимо, щоб виправити дані шляхом звернення до ТЦК та СП необхідно подати письмову заяву з проханням внести зміни та подати документи, які підтверджують правильну інформацію. Також це можна зробити через ЦНАП або надіслати документи рекомендованим листом.

Для уточнення даних через "Резерв+" потрібно авторизуватися в застосунку через BankID. Якщо дані некоректні, знайти в меню пункт для подачі звернення, якщо це доступно, або спробувати "Виправити дані онлайн".

Після цього необхідно прикріпити скан-копії документів, що підтверджують правильні відомості. Якщо проблема пов'язана з роботою застосунку або не відображаються дані, скористатися службою підтримки.

