Як оформити відстрочку?
Щоб зробити це, у Резерв+ слід натиснути три крапки поруч із ПІБ та обирати "Подати запит на відстрочку". Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах (РАЦС, Міносвіти, соцзахисту).
Якщо дані збігаються, статус у цифровому документі змінюється на "Відстрочка надана" протягом певного часу.
Хто може отримати автоматичне продовження відстрочки:
- особи з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;
- особи, чиї дружина або чоловік мають інвалідність I або II групи;
- особи, чиї батьки мають інвалідність I або II групи;
- жінки та чоловіки військових із дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- студенти та аспіранти;
- працівники закладів вищої та професійної освіти;
- особи, чиї близькі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
- родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
- особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
- військові, звільнені з полону.
Важливо, що в лютому до цих категорій додали і нові, а саме:
- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
- ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;
- опікуни людини, яку визнано недієздатною;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
- люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- вчителі шкіл.
Вони теж зможуть продовжити відстрочку автоматично.
Наскільки ефективна мобілізація зараз?
Народний депутат, член Парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський дав інтерв'ю 24 Каналу. В ньому він сказав, що чинна система мобілізації забезпечує поповнення наших Збройних Сил на понад 90 відсотків. І всі рекрутингові механізми, які запроваджували, не дозволяють повністю замінити діяльність ТЦК і СП.