Як оформити відстрочку?

Щоб зробити це, у Резерв+ слід натиснути три крапки поруч із ПІБ та обирати "Подати запит на відстрочку". Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах (РАЦС, Міносвіти, соцзахисту).

Якщо дані збігаються, статус у цифровому документі змінюється на "Відстрочка надана" протягом певного часу.

Хто може отримати автоматичне продовження відстрочки:

  • особи з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;
  • особи, чиї дружина або чоловік мають інвалідність I або II групи;
  • особи, чиї батьки мають інвалідність I або II групи;
  • жінки та чоловіки військових із дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • студенти та аспіранти;
  • працівники закладів вищої та професійної освіти;
  • особи, чиї близькі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військові, звільнені з полону.

Важливо, що в лютому до цих категорій додали і нові, а саме:

  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
  • ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;
  • опікуни людини, яку визнано недієздатною;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
  • люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • вчителі шкіл.

Вони теж зможуть продовжити відстрочку автоматично.

Наскільки ефективна мобілізація зараз?

Народний депутат, член Парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський дав інтерв'ю 24 Каналу. В ньому він сказав, що чинна система мобілізації забезпечує поповнення наших Збройних Сил на понад 90 відсотків. І всі рекрутингові механізми, які запроваджували, не дозволяють повністю замінити діяльність ТЦК і СП.