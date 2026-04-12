Такую информацию сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua.
Что делать в таком случае?
Марина Бекало объяснила, что если говорить о случаях технических ошибок или некорректных сведений, которые отражены в "Резерв+", то их можно исправить двумя способами – через ТЦК и СП или же само приложение.
Если на самом деле военнообязанный получал другую военно-учетную специальность, проходил военную подготовку, обучение, сборы и т.д., то эти сведения нужно изменить (как и любые учетные сведения, которые не соответствуют действительности), путем обращения в ТЦК и СП или через "Резерв+",
– рассказала она.
Как изменить данные?
Отметим, чтобы исправить данные путем обращения в ТЦК и СП необходимо подать письменное заявление с просьбой внести изменения и подать документы, подтверждающие правильную информацию. Также это можно сделать через ЦНАП или отправить документы заказным письмом.
Для уточнения данных через "Резерв+" нужно авторизоваться в приложении через BankID. Если данные некорректны, найти в меню пункт для подачи обращения, если это доступно, или попробовать "Исправить данные онлайн".
После этого необходимо прикрепить скан-копии документов, подтверждающих правильные сведения. Если проблема связана с работой приложения или не отображаются данные, воспользоваться службой поддержки.
Как оформить отсрочку: что известно?
Процесс оформления отсрочки через "Резерв+" является простым и предусматривает автоматическое продление в приложении. Его могут получить люди с определенными обстоятельствами, в частности лица с инвалидностью и другие.
К слову, военные, которые уволились, переводятся в запас и становятся военнообязанными, на уровне с гражданскими мужчинами 25 – 60 лет. Если есть соответствующие основания, они тоже могут оформлять отсрочки.
К слову, недавно в приложении "Резерв+" для некоторых военнообязанных появилась отметка, которая делает невозможным бронирование, поскольку они входят в оперативный резерв. Впрочем, эта функция не является новой.