Такую информацию сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua.

Что делать в таком случае?

Марина Бекало объяснила, что если говорить о случаях технических ошибок или некорректных сведений, которые отражены в "Резерв+", то их можно исправить двумя способами – через ТЦК и СП или же само приложение.

Если на самом деле военнообязанный получал другую военно-учетную специальность, проходил военную подготовку, обучение, сборы и т.д., то эти сведения нужно изменить (как и любые учетные сведения, которые не соответствуют действительности), путем обращения в ТЦК и СП или через "Резерв+",

– рассказала она.

Как изменить данные?

Отметим, чтобы исправить данные путем обращения в ТЦК и СП необходимо подать письменное заявление с просьбой внести изменения и подать документы, подтверждающие правильную информацию. Также это можно сделать через ЦНАП или отправить документы заказным письмом.

Для уточнения данных через "Резерв+" нужно авторизоваться в приложении через BankID. Если данные некорректны, найти в меню пункт для подачи обращения, если это доступно, или попробовать "Исправить данные онлайн".

После этого необходимо прикрепить скан-копии документов, подтверждающих правильные сведения. Если проблема связана с работой приложения или не отображаются данные, воспользоваться службой поддержки.

