Константин Немичев – один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса – рассказал 24 Каналу, какие НРК могут появиться на фронте. Он раскрыл, на какой стадии находится разработка.

Какие задачи будут выполнять штурмовые НРК?

"Есть небольшой инсайт – Третий армейский корпус планирует создать штурмовые наземные роботизированные комплексы. Это наземные дроны, которые будут уменьшать количество личного состава на передней линии", – подчеркнул он.

Это дроны, которые, по словам заместителя командира полка беспилотных систем KRAKEN, через искусственный интеллект находят цель, вражескую пехоту, технику, и пилоту остается только подтвердить или отклонить поражение цели.

При этом пилот в этот момент будет находиться в безопасной зоне, потому что для нас самое главное – это люди. И нам нужно каждому бойцу сохранить жизнь. А для этого необходимо использовать технологии,

– пояснил Константин Немичев.

Поскольку мы живем в XXI веке, то имеем все карты на руках для того, чтобы, как заметил он, как можно больше воевали технологии, а люди, которые будут ее пилотировать, находились в безопасности. Поэтому тот, кто владеет технологиями, быстрее побеждает.

Обратите внимание! Инженер-программист и соучредитель компании RoverTech Борис Дрожак, сообщил, что необходимо создать такие условия, чтобы в килзоне людей вообще не находилось. Поэтому, по его мнению, необходимо заменять их сенсорами, искать возможности, чтобы оповещение с первых позиций выполнялось не людьми. Поэтому перед разработчиками стоит задача, чтобы роботы защищали даже не людей, а роботы защищали роботов. В будущем, как предположил он, на позициях должны стоять роботы с турелями, в воздухе – летать дроны, и все вместе они будут оборонять территорию и отражать штурмы вражеских роботов.

Заместитель командира полка напомнил, что в 2022 и в конце 2023 года Украина была впереди в технологиях. Однако со временем россияне начали обгонять украинские силы в этом направлении. Поэтому нужно постоянно находить новые технологии, инновации, ведь именно это – ключ к успеху.

Немичев уточнил, что сейчас проходит тестирование этого НРК на полигонах. Он выразил надежду, что уже в 2027 году произойдет прорыв технологии в войне, которую развязала Россия.

Смогут ли НРК полностью заменить на поле боя людей?

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко считает, что роботы не смогут полностью заменить людей на фронте. За каждым роботом, дроном на поле боя стоит человек, и эта тенденция, уверен он, сохранится на протяжении десятилетия.

Федоренко уверен, что роботов необходимо развивать и применять на поле боя, чем и занимается Украина. Роботы, по его словам, заменяют пулеметчиков, разминируют и завоевывают территории, на них размещают различные платформы. Командир "Ахиллеса" добавил, что ранее считалось, что дроновая война "будет когда-то потом", однако сегодня это уже реальность.