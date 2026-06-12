Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал 24 Каналу, что оккупанты вынуждены сокращать сроки подготовки нового личного состава из-за значительных потерь на фронте. Это значительно влияет на качество ведения боевых действий, однако оккупантов такая ситуация не останавливает.

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Почему россияне снижают качество подготовки военных

По словам Артема Дрозда, российская армия состоит из очень разнообразного личного состава. Среди оккупантов есть как опытные военные, которые воюют уже много лет, так и новобранцы.

Современная война такова, что недостаточно просто нагнать очень много людей на позиции или погнать их в сторону позиций оппонента. Потому что все-таки дронов у нас очень много – легкой прогулки ни у кого нет,

– подчеркнул он.

Дрозд объяснил, что из-за значительных потерь, в частности на его направлении, российское командование пытается как можно быстрее пополнять личный состав. Именно поэтому сроки подготовки новобранцев сокращаются.

Важно! Продолжается сбор для комендатуры "Шквал" на РЕБы и беспилотники. Сейчас на фронте это крайне важные средства ведения войны, ведь технологическое укрепление украинской армии позволяет сохранять жизни наших защитников на фронте. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Несмотря на проблемы с подготовкой личного состава, не стоит недооценивать врага, ведь серьезным преимуществом россиян остаются беспилотники и специалисты, которые умеют ими управлять.

Военный о подготовке россиян к войне: видео

Поскольку они (россияне – 24 Канал) продолжают работать, значит, у них еще есть квалифицированные кадры. Конечно, они больше ставят на массовость, а не на качество, но все же мы должны это учитывать. Некоторые специалисты выжили, некоторых пытаются подготовить, но долго они не живут,

– отметил инспектор пограничной комендатуры.

Однако противник по-прежнему сохраняет способность использовать беспилотники как один из ключевых инструментов ведения боевых действий.

Какова ситуация на фронте?

Украинские операторы дронов поразили ряд важных объектов российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области. Среди целей были места дислокации личного состава, логистика противника, грузовой транспорт и газохранилище,, задействованное для нужд оккупационных войск.

Российская армия не прекращает наступательных действий на фронте и пытается улучшить свои тактические позиции. Однако украинские военные проводят контратаки и наносят удары по живой силе и логистическим объектам противника. По данным ISW, на большинстве направлений оккупантам не удается достичь существенных успехов.

Враг продолжает усиливать давление на Константиновку, которая является одной из ключевых целей оккупантов в Донецкой области. Россияне пытаются приблизиться к городу и затруднить логистику Сил обороны, но украинские военные сдерживают наступление противника.