Политолог Валерий Дымов в беседе с 24 Каналом отметил, что россияне сегодня ограничены в своих действиях, ведь война перешла на российскую территорию, откуда и начиналась. Теперь даже в Москве ее начали ощущать и бояться украинских дронов.
Смотрите также Увидели войну и хотят мира: как в Подмосковье и Питере реагируют на украинские атаки, – CNN
Кремлю не до празднований: россияне ощутили войну
Политолог подчеркнул, что продолжительность полномасштабной войны в Украине уже перевалила за отметку 1569 и длится дольше, чем Первая мировая. Однако россиян это, вероятно, мало волнует, они не проводят параллели и больше заботятся сейчас о том, где достать бензин, особенно это касается тех, кто сегодня находится в оккупированном Крыму.
Когда-то Россия говорила о 1418 днях и ночах, когда боролась с нацистской чумой (во время Второй мировой войны – 24 Канал), поработившей всю Европу. Тогда она боролась со всей Европой, а сейчас уже более длительный период со страной, которой якобы, по ее словам, не существует. А сейчас мы пересекли новую границу,
– объявил Дымов.
Полное интервью Валерия Дымова: смотрите в видео
По словам политолога, следует понимать, что ситуация постоянно меняется, и это дается кровью и усилиями Сил обороны Украины. Сегодня именно они в значительной степени задают повестку дня. Он подчеркнул, что Кремлю в нынешнем состоянии точно не до праздничных концертов, потому что война возвращается туда, откуда началась и наконец российское общество это почувствовало.
С какими проблемами столкнулись россияне из-за войны?
- В российских регионах начало дорожать топливо. Росстат сообщил, что средняя стоимость бензина на АЗС со 2 по 8 июня выросла на 0,9%, что стало самым большим недельным повышением с января 2026 года. С начала года бензин подорожал на 5,6%, дизтопливо – на 4,8%. Из-за дроновых атак на НПЗ в апреле производство нефтепродуктов упало на 9,2% в годовом измерении.
- В оккупированном Крыму люди из-за дефицита топлива вынуждены оставлять у АЗС свои автомобили, не дождавшись возможности заправить его. Кроме того, начали пустеть полки в супермаркетах. Жители полуострова скупают бакалейные товары. В Симферополе и Севастополе отменили ряд рейсов, сейчас не курсирует 400 общественных автобусов, а в Белогорске некоторые граждане пересели на лошадей, которые заменили такси.
В России хотят вернуться к советской практике летних трудовых лагерей для несовершеннолетних. В СССР летом школьников привлекали к уборке урожая в колхозах. В 2026 году агропромышленный комплекс России испытал рекордный кадровый голод, говорится о дефиците на уровне 250 – 300 тысяч работников. Наблюдается отток кадров, в частности, на оборонные предприятия и для участия в войне.