Политолог Валерий Дымов в беседе с 24 Каналом отметил, что россияне сегодня ограничены в своих действиях, ведь война перешла на российскую территорию, откуда и начиналась. Теперь даже в Москве ее начали ощущать и бояться украинских дронов.

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Кремлю не до празднований: россияне ощутили войну

Политолог подчеркнул, что продолжительность полномасштабной войны в Украине уже перевалила за отметку 1569 и длится дольше, чем Первая мировая. Однако россиян это, вероятно, мало волнует, они не проводят параллели и больше заботятся сейчас о том, где достать бензин, особенно это касается тех, кто сегодня находится в оккупированном Крыму.

Когда-то Россия говорила о 1418 днях и ночах, когда боролась с нацистской чумой (во время Второй мировой войны – 24 Канал), поработившей всю Европу. Тогда она боролась со всей Европой, а сейчас уже более длительный период со страной, которой якобы, по ее словам, не существует. А сейчас мы пересекли новую границу,

– объявил Дымов.

Полное интервью Валерия Дымова: смотрите в видео

По словам политолога, следует понимать, что ситуация постоянно меняется, и это дается кровью и усилиями Сил обороны Украины. Сегодня именно они в значительной степени задают повестку дня. Он подчеркнул, что Кремлю в нынешнем состоянии точно не до праздничных концертов, потому что война возвращается туда, откуда началась и наконец российское общество это почувствовало.

С какими проблемами столкнулись россияне из-за войны?