Політолог Валерій Димов у розмові з 24 Каналом зазначив, що росіяни сьогодні обмежені у своїх діях, адже війна перейшла на російську територію, звідки й починалася. Тепер навіть у Москві її почали відчувати та боятися українських дронів.
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Кремлю не до святкувань: росіяни відчули війну
Політолог наголосив на тому, що тривалість повномасштабної війни в Україні вже перевалила за позначку 1569 і відбувається довше, ніж Перша світова. Проте росіян це, ймовірно, мало хвилює, вони не проводять паралелі та більше опікуються зараз про те, де дістати бензин, особливо це стосується тих, хто нині перебуває в окупованому Криму.
Колись Росія говорила про скріпи у 1418 днів і ночей, коли боролась з нацистською чумою (під час Другої світової війни – 24 Канал), яка поневолила всю Європу. Тоді вона боролась зі всією Європою, а зараз вже довший період з країною, якої нібито, з її слів, не існує. А зараз ми перетнули нову межу,
– озвучив Димов.
Повне інтерв'ю Валерія Димова: дивіться у відео
Зі слів політолога, слід розуміти, що ситуація дедалі змінюється і це дається кров'ю та зусиллями Сил оборони України. Сьогодні саме вони значною мірою задають порядок денний. Він підкреслив, що Кремлю в нинішньому стані точно не до святкових концертів, тому що війна повертається туди, звідки почалася і нарешті російське суспільство це відчуло.
З якими проблеми зіткнулись росіяни через війну?
- В російських регіонах почало дорожчати пальне. Росстат повідомив, що середня вартість бензину на АЗС з 2 по 8 червня зросла на 0,9%, що стало найбільшим тижневим підвищенням з січня 2026 року. Від початку року бензин подорожчав на 5,6%, дизпальне – на 4,8%. Через дронові атаки по НПЗ у квітні виробництво нафтопродуктів впало на 9,2% у річному вимірі.
- В окупованому Криму люди через дефіцит пального змушені залишати біля АЗС свої авто, не дочекавшись можливості заправити його. Крім того, почали порожніти полиці в супермаркетах. Жителі півострова змітають бакалію. У Сімферополі та Севастополі скасували низку рейсів, нині не курсує 400 громадських автобусів, а у Білогірську деякі громадяни пересіли на коней, які замінили таксі.
В Росії хочуть повернутися до радянської практики літніх трудових таборів для неповнолітніх. В СРСР влітку школярів залучали до збирання врожаю в колгоспах. У 2026 році агропромисловий комплекс Росії відчув рекордний кадровий голод, мовиться дефіцит на рівні 250 – 300 тисяч працівників. Спостерігається відтік кадрів зокрема на оборонні підприємства та для участі у війні.