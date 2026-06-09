Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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Як у Росії відновлюють радянську практику?

Кремлівські чиновники дедалі активніше шукають способи залучити додаткові трудові ресурси для "розбудови сучасної Росії".

Зокрема, уповноважена з прав дитини в Москві Ольга Ярославська запропонувала відновити радянську практику літніх трудових таборів для неповнолітніх. За її словами, така ініціатива нібито сприятиме "оздоровленню" підлітків і допоможе задіяти їх влітку.

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Ярославська зазначила, що це може бути актуальним для дітей із сімей, які не мають можливості оплатити повноцінний відпочинок.

Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти,

– сказала російська посадовиця.

Тим часом соціально-економічна ситуація в Росії дійсно залишається напруженою.

За оцінками, у 2026 році понад половина громадян не зможе дозволити собі повноцінну відпустку: близько 55% опитаних планують відпочинок на природі, лише 7% – подорожі всередині країни, і 6% – поїздки за кордон. Індекс Джині, який відображає рівень соціальної нерівності, у Росії також зростає третій рік поспіль і досяг рекордного значення 0,422.

Як наслідок, питання дитячого відпочинку для більшості російських родин і справді є проблемним.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що ініціатива Ярославської фактично відсилає до радянської практики залучення школярів до збирання врожаю в колгоспах.

Російський агропромисловий сектор у 2026 році стикається з гострим кадровим дефіцитом – за оцінками профільних відомств, нестача працівників сягає 250 – 300 тисяч осіб. Водночас загальний дефіцит робочої сили в секторі становить 30 – 40% і продовжує зростати через відтік кадрів в інші галузі, зокрема на оборонні підприємства та війну.

Нагадаємо, росіяни дедалі частіше стикаються з наслідками війни проти України. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Міненерго Росії разом та інші відомства повинні опрацювати підвищення оптових та роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та авіаційний гас.

Уряд опрацьовує відповідне рішення на тлі посилення ударів Збройних сил України по паливній інфраструктурі Росії, адже лише в травні безпілотники атакували НПЗ 15 разів.