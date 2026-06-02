Чому у Росії може зрости вартість бензину?

Доручення надійшло від віцепрем’єра країни Олександра Новака, про що пише The Moscow Times.

Згідно з інформацією, додаткові доходи нафтових компаній планують спрямувати на захист нафтопереробних заводів та іншої паливної інфраструктури від атак українських безпілотників.

Остаточні деталі поки що не визначені. Але обговорюється як одноразове підвищення цін на пальне, так і перегляд обмежень на темпи їхнього зростання.

Заступник голови комітету Держдуми Росії з енергетики Юрій Станкевич заявив, що цей захід може бути реалізований не напряму, а через коригування чинних правил регулювання ринку. Мова йде про:

підвищення акцизів на бензин і дизельне пальне;

зміну демпферного механізму, який субсидує постачання пального на внутрішній ринок;

спеціальні угоди з нафтовими компаніями.

Останній варіант передбачає, що держава дозволить одноразово підняти ціни на 1,5 рубля за літр, а нафтовики зобов’яжуться спрямувати отриманий додатковий прибуток на захист своїх об’єктів.

Уряд опрацьовує цей захід на тлі посилення ударів Збройних сил України по паливній інфраструктурі Росії,

– йдеться у матеріалі.

Лише у травні безпілотники атакували російські НПЗ 15 разів. Загалом за місяць було зафіксовано 30 ударів по нафтових об’єктах, включно з трубопроводами, портами та танкерами. І це рекордний показник від початку повномасштабної війни.

Через атаки ЗСУ обсяги нафтопереробки в Росії впали до найнижчого рівня з 2009 року. Водночас нафтові компанії скоротили обсяги продажу пального на біржі.

Попри заборону експорту бензину та авіаційного гасу, в окремих регіонах все одно фіксуються перебої з пальним. Наприклад, в окупованому Криму бензин почали відпускати за талонами. Також скарги надходили з Рязанської, Тверської та Новгородської областей.

Що відбувається з пальним у Росії?

У столиці Росії на автозаправних станціях 1 червня почали з’являтися оголошення про обмеження продажу бензину. Мова йде про можливість придбати лише до 60 літрів "в одні руки". Водночас купити дизельне пальне можна до 100 літрів.

1 червня відбулась ще одна важлива подія. Російський уряд запровадив заборону на експорт авіаційного гасу. Заборона діятиме до 30 листопада поточного року.

А в окупованому Криму росіяни вже не можуть придбати пальне навіть за наявності талонів. Місцеві мешканці повідомляють, що немає ні 92, ні 95 бензину.