Почему в России может вырасти стоимость бензина?

Поручение поступило от вице-премьера страны Александра Новака, о чем пишет The Moscow Times.

Согласно информации, дополнительные доходы нефтяных компаний планируют направить на защиту нефтеперерабатывающих заводов и другой топливной инфраструктуры от атак украинских беспилотников.

Окончательные детали пока не определены. Но обсуждается как единовременное повышение цен на топливо, так и пересмотр ограничений на темпы их роста.

Заместитель председателя комитета Госдумы России по энергетике Юрий Станкевич заявил, что эта мера может быть реализована не напрямую, а через корректировку действующих правил регулирования рынка. Речь идет о:

повышении акцизов на бензин и дизельное топливо;

изменении демпферного механизма, который субсидирует поставки топлива на внутренний рынок;

специальных соглашениях с нефтяными компаниями.

Последний вариант предусматривает, что государство позволит единовременно поднять цены на 1,5 рубля за литр, а нефтяники обязуются направить полученную дополнительную прибыль на защиту своих объектов.

Правительство прорабатывает эту меру на фоне усиления ударов Вооруженных сил Украины по топливной инфраструктуре России,

– говорится в материале.

Только в мае беспилотники атаковали российские НПЗ 15 раз. Всего за месяц было зафиксировано 30 ударов по нефтяным объектам, включая трубопроводы, портами и танкерами. И это рекордный показатель с начала полномасштабной войны.

Из-за атак ВСУ объемы нефтепереработки в России упали до самого низкого уровня с 2009 года. В то же время нефтяные компании сократили объемы продажи топлива на бирже.

Несмотря на запрет экспорта бензина и авиационного керосина, в отдельных регионах все равно фиксируются перебои с топливом. Например, в оккупированном Крыму бензин начали отпускать по талонам. Также жалобы поступали из Рязанской, Тверской и Новгородской областей.

Что происходит с топливом в России?

В столице России на автозаправочных станциях 1 июня начали появляться объявления об ограничении продажи бензина. Речь идет о возможности приобрести только до 60 литров "в одни руки". В то же время купить дизельное топливо можно до 100 литров.

1 июня состоялось еще одно важное событие. Российское правительство ввело запрет на экспорт авиационного керосина. Запрет будет действовать до 30 ноября текущего года.

А в оккупированном Крыму россияне уже не могут приобрести топливо даже при наличии талонов. Местные жители сообщают, что нет ни 92, ни 95 бензина.