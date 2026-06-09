Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

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Как в России восстанавливают советскую практику?

Кремлевские чиновники все активнее ищут способы привлечь дополнительные трудовые ресурсы для "развития современной России".

В частности, уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила восстановить советскую практику летних трудовых лагерей для несовершеннолетних. По ее словам, такая инициатива якобы будет способствовать "оздоровлению" подростков и поможет задействовать их летом.

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Ярославская отметила, что это может быть актуальным для детей из семей, которые не имеют возможности оплатить полноценный отдых.

Мне кажется, возвращение трудовых лагерей – это реальная история, которую поддержат наши дети,

– сказала российский чиновник.

Между тем социально-экономическая ситуация в России действительно остается напряженной.

По оценкам, в 2026 году более половины граждан не сможет позволить себе полноценный отпуск: около 55% опрошенных планируют отдых на природе, лишь 7% – путешествия внутри страны, и 6% – поездки за границу. Индекс Джини, который отражает уровень социального неравенства, в России также растет третий год подряд и достиг рекордного значения 0,422.

Как следствие, вопрос детского отдыха для большинства российских семей действительно является проблемным.

В Службе внешней разведки отмечают, что инициатива Ярославской фактически отсылает к советской практике привлечения школьников к сбору урожая в колхозах.

Российский агропромышленный сектор в 2026 году сталкивается с острым кадровым дефицитом – по оценкам профильных ведомств, нехватка работников достигает 250 – 300 тысяч человек. В то же время общий дефицит рабочей силы в секторе составляет 30 – 40% и продолжает расти из-за оттока кадров в другие отрасли, в частности на оборонные предприятия и войну.

Напомним, россияне все чаще сталкиваются с последствиями войны против Украины. В частности, недавно стало известно, что Минэнерго России вместе и другие ведомства должны проработать повышение оптовых и розничных цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

Правительство прорабатывает соответствующее решение на фоне усиления ударов Вооруженных сил Украины по топливной инфраструктуре России, ведь только в мае беспилотники атаковали НПЗ 15 раз.