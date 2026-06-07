Об этом говорится в материале CNN.

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Как реагировали на атаки беспилотниками жители Зеленограда в Московской области?

56-летняя Елена Владимировна из Зеленограда рассказала, что 17 мая проснулась около четырех утра от громкого жужжания дронов над домом.

Под нами, под балконом, есть навес. Дрон упал на этот навес, а потом загорелся, пошел черный дым,

– вспомнила женщина.

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56-летняя Елена Владимировна показывает повреждения, которые получил ее дом в Зеленограде / Фото CNN

По ее словам, из-за возгорания загорелась комната на пятом этаже. Она вместе с сыном пыталась потушить огонь ведрами с водой, однако после взрыва решила эвакуироваться вместе с собакой.

Дом Елены Владимировны стал одним из многих объектов, пострадавших во время массированной атаки украинских беспилотников 17 мая.

По данным российских властей, в тот день во время атаки по территории страны было запущено более 500 украинских беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти удары вполне оправданными.

"На этот раз украинские дальнобойные удары достигли Московской области, и мы посылаем четкий сигнал россиянам: их правительство должно закончить эту войну", – заявил он.

Несмотря на повреждения квартиры, Елена говорит, что больше всего благодарна за то, что осталась живой.

Надеюсь, больше они не прилетят. Мы живы. Это самое главное,

– сказала она.

После короткой паузы женщина добавила, что надеется на скорое завершение войны.

Что видели жители Санкт-Петербурга и Кронштадта?

Журналисты CNN отмечают, что в последние месяцы Украина все активнее применяет дальнобойные беспилотники для ударов по территории России. В конце концов россияне сталкиваются с дефицитом топлива из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В Санкт-Петербурге украинские дроны атаковали район города за несколько часов до начала Петербургского международного экономического форума 4 июня. Над городом поднимались столбы черного дыма, а жителям некоторых районов рекомендовали оставаться дома из-за повторной атаки.

Жительница Кронштадта рассказала, что беспилотники летали над городом с трех часов ночи.

Спать было невозможно. Жужжание было таким громким, что я боялась, что наш дом могут поразить,

– сказала она.

По словам женщины, она также слышала работу российских систем противовоздушной обороны, которые пытались сбить дроны.

Как власть в России пыталась создать впечатление, что "войны нет"?

Социальный антрополог Александра Архипова считает, что после начала полномасштабного вторжения между Кремлем и жителями крупных российских городов сформировался своеобразный негласный общественный договор.

"Мэр Москвы приложил много усилий, чтобы создать впечатление, будто войны не существует. Это было послание москвичам: живите своей жизнью, для вас войны нет", – отметила она.

Впрочем, по словам исследовательницы, в последнее время ситуация меняется. Россияне все чаще сталкиваются с ограничениями доступа к интернету, блокировкой популярных мессенджеров и усилением государственного контроля.

В то же время на фоне успешных украинских атак россияне все чаще начинают говорить о мире. Максим, сосед Елены из Зеленограда, чья квартира также пострадала после атаки, заявил, что стремится к скорейшему завершению войны.

Вся моя семья в Литве просто шокирована тем, что украинцы и россияне гибнут. Это самое главное. Славяне убивают славян,

– сказал он.

"Я за то, чтобы все это закончилось. Скорее, черт возьми!" – добавил мужчина.

По данным независимого российского "Левада-центра", обнародованным в апреле, 62% опрошенных поддерживают начало мирных переговоров, тогда как продолжение боевых действий поддерживают лишь 27%.

Что говорили после украинской атаки жители подмосковных Химок?

Еще один дрон попал в жилой дом в подмосковных Химках 17 мая. Сейчас на верхних этажах многоэтажки осталась большая обгоревшая дыра.

Местная жительница Надежда рассказала, что находилась рядом в момент атаки.

Я приехала к маме и ждала ее, когда дрон пролетел прямо надо мной. Через секунду я услышала удар,

– вспоминает она.



Россиянка Надежда смотрит на повреждения дома в Химках 17 мая / Фото CNN

Хотя никто из ее знакомых не пострадал, пережитое оставило у россиянки сильный психологический след.

"Теперь я вздрагиваю от чего угодно. Даже если подростки запускают петарды, я сразу напрягаюсь", – призналась женщина.

Другая жительница Химок, Елена, рассказала, что ее семья проснулась ночью из-за громкого жужжания беспилотников.

Это продолжалось и продолжалось. Я хотела бы мира. Хотелось бы, чтобы все это как можно быстрее закончилось,

– сказала она.

Напомним, Служба безопасности Украины ночью 6 июня нанесли удары по 15 арсеналу ВМФ России в Ленинградской области, Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае. На этих объектах зафиксировали ряд взрывов, после чего начались пожары.