Что известно о современной системе противодействия дронам?

Польша работает над созданием системы противодействия дронам, которую называет самой современной в Европе. Решение ее разработать приняли после того, как в сентябре 2025 года Россия запустили около 20 беспилотников в польское воздушное пространство.

Такая разработка подтвердила свою актуальность в очередной раз, когда иранские "Шахеды" нанесли удар по британской военной базе на Кипре 1 и 2 марта.

Известно, что система противодействия дронам San разрабатывается польско-норвежским консорциумом. Стоимость ее оценивают в около 3,5 миллиардов евро – она будет финансироваться за счет кредитов ЕС, которые выделены Варшаве в рамках новой европейской программы Safe. Проект направлен на усиление оборонных возможностей стран Европы для противодействия российской агрессии.

В состав польской системы San входят 18 мобильных антидронових батарей. Каждая из них оснащена датчиками и средствами поражения, подключенными к центральной системе управления. Сотни мобильных машин с радарами и пушками будут патрулировать польскую границу и работать совместно с оборонными системами Польши и ее союзников.

Сентябрь стал большим уроком для Польши, потому что нам пришлось использовать то, что у нас было – то есть истребители с ракетами стоимостью 1 миллион долларов каждая, чтобы сбивать дроны, которые стоят, возможно, 1000 долларов,

– заявил отставной польский генерал Ярослав Громадзинский.

Также он добавил, что именно это продемонстрировало, что Польше срочно нужно закрыть значительный недостаток в своей системе ПВО.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал создать "самую современную, интеллектуальную и интегрированную систему антидроновой обороны в Европе".

Новая польская система будет сочетать инструменты РЭБ, которые позволят блокировать сигналы и навигацию, а также включать вооружение для прямого поражения целей. San сможет разворачивать дроны-перехватчики, вести огонь из 30-миллиметровых пушек и запускать управляемые ракеты для уничтожения низколетящих вертолетов и беспилотников.

Что известно о разработчиках и политических спорах вокруг системы San?

Издание пишет, что разработкой противодроновой системы занимается государственный оборонный холдинг PGZ, норвежская оборонная компания Kongsberg и польский производитель радаров Advanced Protection Systems (APS).

Интересно, что контракты на систему San правительство выдало без проведения тендера и определило ускоренный график выполнения. Ожидается, что первые батареи поступят в польскую армию уже до конца года, а полностью система заработает примерно через два года.

Хотя компании PGZ и Kongsberg уже имеют налаженное производство и вооружение, которое прошло проверку в Украине, главной задачей этого проекта является объединение всех компонентов в централизованную систему управления, которую создает APS.

Первую полевую демонстрацию консорциум провел в феврале, представив часть пушек, которые войдут в комплекс San.

В то же время вокруг противодроновой системы идут политические споры, поскольку правая оппозиционная партия "Право и справедливость" выступает против использования Варшавой кредитов ЕС, считая, что это может дать Брюсселю влияние на суверенные решения Польши по оборонным закупкам.

Президент Кароль Навроцкий, который является представителем этой партии, планирует встретиться с премьером Дональдом Туском после заявления о возможном вето на финансирование через программу Safe. Вместо этого он предлагает альтернативу – использовать резервы польского центрального банка.

Туск заявил, что будет искать альтернативы, в случае президентского вето, однако заметил, что такое решение Навроцкого является необоснованным.

Подумайте, действительно ли вы хотите нанести удар в самое сердце Польши, пока за рубежом (в Украине – 24 Канал) бушует такая жестокая война. Никто вам этого не простит,

– заявил Туск Навроцкому.

Какую роль в создании системы San сыграла Украина?

Совладелец APS Радослав Песевич заметил, что система противодействия дронам San – это новая концепция, которая основана на опыте Украины.

Известно, что эта компания в течение последних двух лет поставляла Украине радарные и радиосистемы, а также наладила сотрудничество с британской MSI Defence Systems в сфере производства технологий противодействия дронам. В то же время Песевич не раскрыл финансовых деталей компании, но подчеркнул, что соглашение по San позволит более чем вдвое увеличить ее доходы.

Для APS контракт San означает "вхождение в мировую элиту".

Я бы сказал, что это наш выход на другую орбиту,

– заявил Песевич.

Он убежден, что система San станет эффективной составляющей европейской антидроновой обороны.

