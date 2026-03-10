Об этом глава украинского МВД рассказал в своем телеграмм-канале.
Что известно о новых современных подразделениях в Нацгвардии?
По словам Клименко, ключевой целью этих мероприятий является усиление способности подразделений на поле боя, масштабирование применения современных технологий и повышение эффективности противодействия воздушным угрозам.
Речь идет о формировании таких подразделений:
- полки беспилотных систем;
- штурмовые полки;
- отдельный полк прикрытия воздушного пространства.
Как отметил министр, такой подход уже продемонстрировал результаты еще в прошлом году. Так, корпусная реформа в структуре Сил обороны подтвердила свою эффективность во время боевых операций.
Мы будем и в дальнейшем масштабировать боевой опыт и технологические решения, чтобы сохранить жизни наших воинов и повысить результативность выполнения боевых задач,
– резюмировал Игорь Клименко.
Как действуют Силы беспилотных систем?
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ систематически уменьшают потенциал противовоздушной обороны противника. За последние сутки украинские операторы разбили два зенитных ракетных комплекса "Тор" общей стоимостью более 50 миллионов долларов, а также нанесли удар по нефтебазе в оккупированном Луганске.
Ранее Силы беспилотных систем успешно уничтожили редкую РЛС "Имбир" и элемент ЗРК С-300В вблизи Мариуполя. Для выполнения этих ударов применялись украинские ударные дроны FP-2 с боевой частью массой 100 килограммов.
Заметим и то, что опыт украинских военных, в частности в сфере применения беспилотных систем на поле боя, активно заинтересовал ряд государств мира. Особенно это стало заметно в контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке и необходимости бороться иранским дронам, которым Украина противостоит уже не первый год войны.