Про це очільник українського МВС розповів у своєму телеграм-каналі.
Актуально На окремих ділянках фронту ЗСУ проводять активні наступальні дії, – Сирський про Донеччину
Що відомо про нові сучасні підрозділи в Нацгвардії?
За словами Клименка, ключовою метою цих заходів є посилення спроможності підрозділів на полі бою, масштабування застосування сучасних технологій та підвищення ефективності протидії повітряним загрозам.
Йдеться про формування таких підрозділів:
- полки безпілотних систем;
- штурмові полки;
- окремий полк прикриття повітряного простору.
Як зауважив міністр, такий підхід вже продемонстрував результати ще в минулому році. Так, корпусна реформа в структурі Сил оборони підтвердила свою ефективність під час бойових операцій.
Ми будемо й надалі масштабувати бойовий досвід і технологічні рішення, щоб зберегти життя наших воїнів і підвищити результативність виконання бойових завдань,
– резюмував Ігор Клименко.
Як діють Сили безпілотних систем?
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ систематично зменшують потенціал протиповітряної оборони противника. За останню добу українські оператори розтрощили два зенітні ракетні комплекси "Тор" загальною вартістю понад 50 мільйонів доларів, а також завдали удару по нафтобазі в окупованому Луганську.
Раніше Сили безпілотних систем успішно знищили рідкісну РЛС "Імбір" та елемент ЗРК С-300В поблизу Маріуполя. Для виконання цих ударів застосовувалися українські ударні дрони FP-2 з бойовою частиною масою 100 кілограмів.
Зауважимо й те, що досвід українських військових, зокрема у сфері застосування безпілотних систем на полі бою, активно зацікавив низку держав світу. Особливо це стало помітно в контексті загострення ситуації на Близькому Сході й потреби боротися іранським дронам, яким Україна протистоїть уже не перший рік війни.