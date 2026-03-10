Про це очільник українського МВС розповів у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про нові сучасні підрозділи в Нацгвардії?

За словами Клименка, ключовою метою цих заходів є посилення спроможності підрозділів на полі бою, масштабування застосування сучасних технологій та підвищення ефективності протидії повітряним загрозам.

Йдеться про формування таких підрозділів:

  • полки безпілотних систем;
  • штурмові полки;
  • окремий полк прикриття повітряного простору.

Як зауважив міністр, такий підхід вже продемонстрував результати ще в минулому році. Так, корпусна реформа в структурі Сил оборони підтвердила свою ефективність під час бойових операцій.

Ми будемо й надалі масштабувати бойовий досвід і технологічні рішення, щоб зберегти життя наших воїнів і підвищити результативність виконання бойових завдань,
– резюмував Ігор Клименко.

Як діють Сили безпілотних систем?

  • Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ систематично зменшують потенціал протиповітряної оборони противника. За останню добу українські оператори розтрощили два зенітні ракетні комплекси "Тор" загальною вартістю понад 50 мільйонів доларів, а також завдали удару по нафтобазі в окупованому Луганську.

  • Раніше Сили безпілотних систем успішно знищили рідкісну РЛС "Імбір" та елемент ЗРК С-300В поблизу Маріуполя. Для виконання цих ударів застосовувалися українські ударні дрони FP-2 з бойовою частиною масою 100 кілограмів.

  • Зауважимо й те, що досвід українських військових, зокрема у сфері застосування безпілотних систем на полі бою, активно зацікавив низку держав світу. Особливо це стало помітно в контексті загострення ситуації на Близькому Сході й потреби боротися іранським дронам, яким Україна протистоїть уже не перший рік війни.