Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Читайте також Майже 900 окупантів, РСЗВ, ППО та танки: втрати ворога на 1 березня

Які наслідки прицільного удару?

Сили безпілотних систем знищили російську РЛС "Імбір" – високотехнологічну трикоординатну самохідна РЛС, яка здатна виявляти крилаті ракети та інші повітряні цілі на дистанції до 175 кілометрів.

За словами Роберта Бровді, усього виготовлено близько 200 таких одиниць, що робить РЛС рідкісним та дороговартісним елементом російської системи ППО.

Окрім цього, під удар потрапила ЗРК С-300В, установка 9А84 – самохідна пуско-заряджальна машина комплексу з операційним радіусом ураження до 250 кілометрів та глибиною дії до 100 кілометрів. Зазначається, що вона є одним із ключових компонентів протиповітряної оборони окупантів.

СБС завдали точкового удару: дивіться відео

Удару по ворогу завдали пілоти 1-го Оперативного центру Сил безпілотних систем: вони застосували ударні БпЛА FP‑2 українського виробництва з бойовою частиною 100 кілограмів.

Операцію провели у взаємодїї з новоствореним Координаційним Центром глибинного ураження СБС.

Ворог продовжує зазнавати втрат: останні новини