Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії на 1 березня 2026 року?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 28 лютого 2026 року втрати Росії у війні становлять:

особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб;

танків – 11 709 (+2);

бойових броньованих машин – 24 108 (+6);

артилерійських систем – 37 721 (+58);

РСЗВ – 1 662 (+1);

засобів ППО – 1 308 (+3);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722);

крилатих ракет – 4 384 (+0);

кораблів/катерів – 29 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 80 510 (+181);

спеціальної техніки – 4 075 (+0).



Втрати Росії в Україні на 1 березня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат завдавали загарбникам Сили оборони останнім часом?