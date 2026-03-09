Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что опыт Украины на этом направлении фактически неоценим. Сейчас Киев демонстрирует силу, и Трампу явно это понравится.
Что может получить Украина в обмен на помощь?
По словам Рашкина, Украина смогла найти дешевое решение для уничтожения иранских беспилотников. Соединенные Штаты не имеют таких вариантов для противодействия.
Также Украина не может бесплатно помогать другим странам на Ближнем Востоке. Очевидно, что нужно договариваться об обмене технологиями.
Я считаю, что должен быть обмен технологиями с союзниками. Украина предоставляет решения для уничтожения дронов, а партнеры – свои технологии. Если бы Украина имела 500 "Томагавков", то уже через две недели можно было бы заставить Путина сесть за переговоры,
– считает Рашкин.
Обратите внимание! Украина согласилась помочь Соединенным Штатам уничтожать иранские дроны, которые атакуют страны Ближнего Востока. В том числе и американские базы, которые расположены в этом регионе.
Почему там нуждаются в помощи Украины?
- В течение первых трех дней войны с Ираном страны Ближнего Востока использовали около 800 ракет к ЗРК Patriot. Это больше, чем Украина получила за все время полномасштабной войны с Россией. Известно, что страны Ближнего Востока использовали ракеты к Patriot стоимостью в несколько миллионов долларов для сбивания иранских беспилотников, которые стоят значительно дешевле.
- Отсюда и возникла потребность, чтобы Украина помогла бороться с иранскими беспилотниками. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил 11 запросов от соседей Ирана, стран Европы и США с просьбой помочь с нейтрализацией такой угрозы.
- Украина готова помочь тем странам, которые помогают в ответ. Зеленский сообщил, что на часть запросов уже ответили конкретными решениями и поддержкой.