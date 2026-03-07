Про це пише Politico. Журналісти звернули увагу, що наша держава має унікальний досвід, але тяжко виборола його.

Що Україна може запропонувати Америці?

США визнають, що потребують дешевих перехоплювачів "Шахедів", оскільки Америка та її партнери не справляються. Іран атакував дронами командний центр США в Кувейті, вбивши шістьох американських солдатів. Тобто розхвалена західна ППО виявилася безсилою проти дронів.

І хоча Трамп публічно критикує Зеленського, його чиновники приїжджають в Україну.

Бригадний генерал Метт Росс та кілька членів його Об'єднаної міжвідомчої оперативної групи 401, яка керує роботою Пентагону з розробки та закупівлі нової зброї для боротьби з безпілотниками, минулого тижня перебували в Україні, щоб продовжити роботу над планом використання перевіреного в бойових умовах українського досвіду в галузі безпілотників, за словами представника оборонного відомства,

Поки що угода не підписана. Та якщо її укладуть, це стане "одним з небагатьох випадків, коли Україна може публічно запропонувати США щось цінне безпосередньо".

"Будь-яка угода про обмін технологіями для протидії іранським безпілотникам може бути благом для США та багатьох їхніх найближчих партнерів, які запускають багатомільйонні ракети по безпілотниках вартістю 50 тисяч доларів", – акцентували Politico.

І вказали, що схожий договір готують майже рік.

Україна, яка гостро потребує ракет і грошей, тепер, схоже, має ще одну можливість показати Трампу, що вона є надійнішим партнером, ніж Росія,

Натомість Київ захоче більшого тиску на Росію та більше ЗРК Patriot.

Війна США проти Ірану – шанс для України

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів в ефірі 24 Каналу: Київ може стати важливим партнером для Вашингтона під час операції проти Тегерана. Наша країна зможе вийти з перемовин про перехоплювачі "Шахедів" з позицією win-win.