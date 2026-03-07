Наприклад, знову згадав, що йому мають бути вдячні. Таку заяву лідер Америки зробив під час свого виступу 7 березня.

Що сказав Трамп про Україну сьогодні?

Говорячи про перемовини між Росією та Україною, він згадав, що сторонам дуже важко порозумітися. Але зробив це у притаманний собі спосіб. Тобто не розуміючи контексту.

Знаєте, Україна і Росія – можна було б подумати, що між ними існує якась дружба, але ненависть між ними величезна. Їм дуже важко домовитися. Дуже, дуже важко. Побачимо, що буде далі. Ми вже багато разів були близькі до угоди, але одна зі сторін завжди відступала,

– сказав він.

Нова скандальна заява Трампа про Україну: дивіться відео

Проте, на думку Трампа, на США це не впливає.

Але знаєте, ми насправді не програємо. Це вони програють. На нас це не дуже впливає, бо нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі. Для життя,

– додав він.

Таким чином, Дональд Трамп укотре продемонстрував, що не розуміє, чому Україна та Росія не можуть "просто примиритися". І президент США не приховує того, що йому все фактично одно, як і коли закінчиться ця війна.

Трамп уже багато разів казав "подивимося" – і нічого не відбувалося. А днями і взагалі заявив, буцімто Володимир Зеленський є перешкодою для мирної угоди. І порадив президенту України "взятися за голову", адже Путін буцімто готовий до миру.

Цікаво! Журналістка і психологиня Лариса Волошина розповіла 24 Каналу, що сенс мирної угоди між Україною та Росією Трампа зовсім не хвилює. Водночас усі угоди Трампа були укладені з людьми на межі банкрутства, а Путін якраз і є таким банкрутом. А ще експертка звернула увагу, що на нещодавній зустрічі з Мерцом президент США говорив зовсім інше.

Хоча США напали на Іран і формально є агресором, усе ж ця війна вигідна Україні. Попри можливий дефіцит ППО для нашої держави і ризик відвертання уваги від мирних перемовин.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом пояснив: ударами по Ірану Трамп став на бік України. Тож критикувати його тепер буде самогубством.