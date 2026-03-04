Деталі розповів сам Мерц. Це вже третій його візит у США.

Дивіться також "Це не Черчилль і не Меркель": Трамп посварився зі Стармером і жартував над Мерцом

Що говорили про Україну Мерц і Трамп?

Розмова була присвячена багатьом питанням – війні на Близькому Сході, торгівлі тощо.

Видання Tagesschau передало слова Мерца про те, що лідери дивилися на карту України.

Він сказав, що розглядав карту України з Трампом. "І я думаю, що це було важливо". Він повторив президенту США: "Лінія фронту, яку зараз утримує Україна, має залишитися і не повинна зміщуватися далі на захід на користь Росії, за рахунок України". Якщо ця лінія фронту впаде, "дорога на Київ буде відкрита",

– цитують канцлера журналісти.

Німецький лідер акцентував, що Україна створила "справді міцні оборонні рубежі – з бункерами, з протитанковими загородженнями та багатьом іншим".

Довідка. Судячи з усього, мова про так званий пояс фортець на Сході України – добре укріплені з 2014 року міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ і Слов'янськ. Саме вони стримують навалу росіян на фронті і саме їх хоче отримати Путін за умовами мирної угоди. Якщо ці міста відійдуть росіянам – чи то під час боїв, чи то в результаті перемовин, Росія отримає змогу рухатися на Полтаву та Дніпро, тобто в центр України.

Показуємо актуальну лінію фронту в Україні на карті Deep State

Мерц зазначив, що не слід забувати про зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні. І підкреслив важливість Одеси як воріт України до Чорного моря. Лідер Німеччини запропонував Трампу розібратися з українським контекстом.

Показуємо Одесу на карті

Чому згадали про Одесу?