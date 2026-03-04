Деталі розповів сам Мерц. Це вже третій його візит у США.
Що говорили про Україну Мерц і Трамп?
Розмова була присвячена багатьом питанням – війні на Близькому Сході, торгівлі тощо.
Видання Tagesschau передало слова Мерца про те, що лідери дивилися на карту України.
Він сказав, що розглядав карту України з Трампом. "І я думаю, що це було важливо". Він повторив президенту США: "Лінія фронту, яку зараз утримує Україна, має залишитися і не повинна зміщуватися далі на захід на користь Росії, за рахунок України". Якщо ця лінія фронту впаде, "дорога на Київ буде відкрита",
– цитують канцлера журналісти.
Німецький лідер акцентував, що Україна створила "справді міцні оборонні рубежі – з бункерами, з протитанковими загородженнями та багатьом іншим".
Довідка. Судячи з усього, мова про так званий пояс фортець на Сході України – добре укріплені з 2014 року міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ і Слов'янськ. Саме вони стримують навалу росіян на фронті і саме їх хоче отримати Путін за умовами мирної угоди. Якщо ці міста відійдуть росіянам – чи то під час боїв, чи то в результаті перемовин, Росія отримає змогу рухатися на Полтаву та Дніпро, тобто в центр України.
Мерц зазначив, що не слід забувати про зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні. І підкреслив важливість Одеси як воріт України до Чорного моря. Лідер Німеччини запропонував Трампу розібратися з українським контекстом.
Чому згадали про Одесу?
На початку війни Одеса була однією з цілей Росії. Захоплення цього міста морським десантом відрізало би Україну від моря і допомогло би росіянам реалізувати задум наступати з Придністров'я. Адже, наприклад, Миколаїв глибше, ніж Одеса та Херсон. А окупантам вдалося захопити частину Херсонщини.
Проте в 2025 році речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив: Путін марить Одесою, але це йому не вдасться. Бо морський десант не є самостійною операцією й може здійснюватися лише в межах загальновійськового наступу за наявності сприятливих умов. У 2022 році Росія мала щонайменше на 5 великих десантних кораблів більше, але не змогла захопити місто.
Днями Володимир Зеленський розповів про плани росіян на 2026 – 2027 роки. І згадав Одесу. За його словами, росіянам складно, але вони все ж "дивляться в бік одеського регіону".