Детали рассказал сам Мерц. Это уже третий его визит в США.

Что говорили об Украине Мерц и Трамп?

Разговор был посвящен многим вопросам – войне на Ближнем Востоке, торговле и тому подобное.

Издание Tagesschau передало слова Мерца о том, что лидеры смотрели на карту Украины.

Он сказал, что рассматривал карту Украины с Трампом. "И я думаю, что это было важно". Он повторил президенту США: "Линия фронта, которую сейчас удерживает Украина, должна остаться и не должна смещаться дальше на запад в пользу России, за счет Украины". Если эта линия фронта упадет, "дорога на Киев будет открыта",

– цитируют канцлера журналисты.

Немецкий лидер акцентировал, что Украина создала "действительно крепкие оборонительные рубежи – с бункерами, с противотанковыми заграждениями и многим другим".

Справка. Судя по всему, речь о так называемом поясе крепостей на Востоке Украины – хорошо укрепленные с 2014 года города Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск. Именно они сдерживают нашествие россиян на фронте и именно их хочет получить Путин по условиям мирного соглашения. Если эти города отойдут россиянам – то ли во время боев, или в результате переговоров, Россия получит возможность двигаться на Полтаву и Днепр, то есть в центр Украины.

Мерц отметил, что не следует забывать об усилиях, направленных на прекращение войны в Украине. И подчеркнул важность Одессы как ворот Украины к Черному морю. Лидер Германии предложил Трампу разобраться с украинским контекстом.

Почему вспомнили об Одессе?