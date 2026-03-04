Детали рассказал сам Мерц. Это уже третий его визит в США.
Что говорили об Украине Мерц и Трамп?
Разговор был посвящен многим вопросам – войне на Ближнем Востоке, торговле и тому подобное.
Издание Tagesschau передало слова Мерца о том, что лидеры смотрели на карту Украины.
Он сказал, что рассматривал карту Украины с Трампом. "И я думаю, что это было важно". Он повторил президенту США: "Линия фронта, которую сейчас удерживает Украина, должна остаться и не должна смещаться дальше на запад в пользу России, за счет Украины". Если эта линия фронта упадет, "дорога на Киев будет открыта",
– цитируют канцлера журналисты.
Немецкий лидер акцентировал, что Украина создала "действительно крепкие оборонительные рубежи – с бункерами, с противотанковыми заграждениями и многим другим".
Справка. Судя по всему, речь о так называемом поясе крепостей на Востоке Украины – хорошо укрепленные с 2014 года города Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск. Именно они сдерживают нашествие россиян на фронте и именно их хочет получить Путин по условиям мирного соглашения. Если эти города отойдут россиянам – то ли во время боев, или в результате переговоров, Россия получит возможность двигаться на Полтаву и Днепр, то есть в центр Украины.
Мерц отметил, что не следует забывать об усилиях, направленных на прекращение войны в Украине. И подчеркнул важность Одессы как ворот Украины к Черному морю. Лидер Германии предложил Трампу разобраться с украинским контекстом.
Почему вспомнили об Одессе?
В начале войны Одесса была одной из целей России. Захват этого города морским десантом отрезал бы Украину от моря и помог бы россиянам реализовать замысел наступать из Приднестровья. Ведь, например, Николаев глубже, чем Одесса и Херсон. А оккупантам удалось захватить часть Херсонщины.
Однако в 2025 году спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил: Путин грезит Одессой, но это ему не удастся. Потому что морской десант не является самостоятельной операцией и может осуществляться только в рамках общевойскового наступления при наличии благоприятных условий. В 2022 году Россия имела как минимум на 5 больших десантных кораблей больше, но не смогла захватить город.
На днях Владимир Зеленский рассказал о планах россиян на 2026 – 2027 годы. И вспомнил Одессу. По его словам, россиянам сложно, но они все же "смотрят в сторону одесского региона".