Об этом сообщили в Die Welt.

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Что известно о заявлении Мерца?

Канцлер Германии в очередной раз подтвердил свою поддержку Украины. Он отметил, что можно достичь мира только путем переговоров между Киевом, Москвой, Вашингтоном и Европой.

Украина защищает не только свою свободу, но и нашу свободу. Она защищает свободу и безопасность по всей Европе. Украина должна быть членом ЕС "в долгосрочной перспективе",

– заявил Мерц.

Он также предложил, чтобы украинские представители в парламенте могли участвовать в обсуждениях Европейского парламента, однако без права голоса.

Также канцлер подчеркнул, что полноправное членство Украины в ЕС зависит от выполнения всех необходимых критериев вступления. Он также подтвердил, что Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Киев в противостоянии с Россией столько, сколько это потребуется.

В Эстонии также выступили за принятие Украины в ЕС и НАТО

Эстонский президент Алар Карис 9 июня выступил с заявлением о принятии Украины в Евросоюз и НАТО. Страна полностью поддерживает скорейшее открытие переговорных кластеров.

Он заявил, что Украина должна стать членом Европейского Союза и НАТО. Он отметил, что решения и обещания Европы не должны оставаться исключительно на бумаге.

Вместе с тем, президент Эстонии подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины. Речь шла, в том числе и о том, что, несмотря на войну, российские спортсмены постепенно восстанавливают доступ к международным спортивным соревнованиям.