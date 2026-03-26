Про це глава держави сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.
Як Україна ділиться досвідом щодо "Шахедів"?
Володимир Зеленський нагадав, що за допомогою у відбитті іранських атак до України звернулися США, а також Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія і Кувейт. За його словами, з частиною цих держав українські фахівці вже працюють на місцях: вони оцінюють ситуацію та діляться досвідом.
Тому що скільки б Patriot, THAAD та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони. Є сучасні перехоплювачі, які повинні працювати проти щільних дронових ударів,
– пояснив президент.
Він також зазначив, що українська влада вже веде переговори, щодо майбутнього постачання "деяких речей, які є в України".
Ми хочемо, щоб близькосхідні країни дали нам можливість також посилюватися. У них є деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит. Ми хотіли б про це домовлятися,
– сказав Зеленський.
Крім того, президент підкреслив, що ключовою проблемою наразі залишається фінансування: оборонна промисловість України завантажена лише наполовину, і для нарощування виробництва дронів необхідні додаткові ресурси. За його словами, Україна готова продавати партнерам ті системи, яких має надлишок, а також ділитися експертизою.
Росія постачає Ірану дрони: що відомо?
За даними FT, високопосадовці Ірану та Росії почали таємні обговорення щодо постачання дронів уже за кілька днів після ударів Ізраїлю та США по Тегерану. Сам процес доставки розпочався на початку березня і, як очікується, буде завершений до кінця місяця.
Наразі точний тип безпілотників, які Росія погодилася надіслати, залишається невідомим, однак співрозмовники видання припускають, що Москва постачає дрони "Герань-2", які сама виробляє на основі іранських дронів Shahed-136.
Як повідомляють джерела, Москва також вже надавала Тегерану супутникові знімки, дані для наведення та розвідувальну підтримку.