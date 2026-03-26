Про це повідомляє Financial Times із посиланням на звіти західних розвідок та офіційних осіб.

Як Росія допомагає Ірану?

За словами двох поінформованих чиновників, високопосадовці Ірану та Росії почали таємні обговорення щодо постачання дронів уже за кілька днів після ударів Ізраїлю та США по Тегерану. Сам процес доставки розпочався на початку березня і, як очікується, буде завершений до кінця місяця.

Наразі точний тип безпілотників, які Росія погодилася надіслати, залишається невідомим, однак співрозмовники видання припускають, що Москва постачає дрони "Герань-2", які сама виробляє на основі іранських дронів "Shahed-136".

Як повідомляють джерела, Москва також вже надавала Тегерану супутникові знімки, дані для наведення та розвідувальну підтримку. Однак постачання озброєння, зокрема дронів, може стати першим підтвердженням того, що Росія готова надавати Ірану саме летальну військову допомогу.

Коментуючи інформацію про передачу дронів, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нині поширюється багато фейків, однак підтвердив, що діалог із іранським керівництвом триває.

Москва втручається, щоб зміцнити не лише бойові можливості іранців, але й щоб гарантувати ширшу політичну стабільність режиму в Тегерані,

– сказав один із високопоставлених західних чиновників.

Публічно ж Росія наголошує на гуманітарній допомозі: минулого тижня Москва повідомила про відправку понад 13 тонн медикаментів до Ірану через Азербайджан та заявила, що планує продовжити такі поставки.

Крім того, Тегеран звертався до Москви з проханням надати сучасніші системи протиповітряної оборони. У грудні сторони уклали угоду про постачання протягом трьох років 500 переносних пускових установок "Верба" та 2500 ракет 9М336.

Водночас, за даними західних чиновників, Росія відмовилася передавати Ірану систему С-400 – одну зі своїх найсучасніших ППО. У Кремлі, ймовірно, вважають, що такий крок може призвести до ескалації напруги зі США.

Чи може Іран атакувати Україну?