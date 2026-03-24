Є низка причин, чому Трамп не визнає підтримку з боку України. Блогер Віталій Дан озвучив 24 Каналу думку, що Трамп може або не знати про допомогу з боку України, або йому може бути соромно.

Дивіться також Усе пішло не за планом: експерт із безпеки розкрив, чому Трамп не визнає допомоги України

Чому Трампу може бути соромно?

Віталій Дан зазначив, що Трамп може бути не повідомлений про те, що міністерство війни США і в кого просить. Як показує практика, він не читає ті документи, які йому дають, а слухає людей.

Також Трампу може бути трохи соромно та неприємно визнавати допомогу з боку України. Тому що у США є бюджет на трильйон доларів у 2025 році. За даними деяких журналістів, у 2026 році він збирається просити півтора трильйона доларів.

В України, якщо я не помиляюся, весь ВВП приблизно 200 мільярдів. З огляду на цю статистику, чи не принизливо просити військову допомогу у країни, яка на рік заробляє у 5 разів менше, ніж один твій військовий бюджет за цей рік? Ти змушений ходити по світу та просити. Зокрема, в України, яка, за словами республіканців, була "жебраком",

– підкреслив блогер.

