Є низка причин, чому Трамп не визнає підтримку з боку України. Блогер Віталій Дан озвучив 24 Каналу думку, що Трамп може або не знати про допомогу з боку України, або йому може бути соромно.
Чому Трампу може бути соромно?
Віталій Дан зазначив, що Трамп може бути не повідомлений про те, що міністерство війни США і в кого просить. Як показує практика, він не читає ті документи, які йому дають, а слухає людей.
Також Трампу може бути трохи соромно та неприємно визнавати допомогу з боку України. Тому що у США є бюджет на трильйон доларів у 2025 році. За даними деяких журналістів, у 2026 році він збирається просити півтора трильйона доларів.
В України, якщо я не помиляюся, весь ВВП приблизно 200 мільярдів. З огляду на цю статистику, чи не принизливо просити військову допомогу у країни, яка на рік заробляє у 5 разів менше, ніж один твій військовий бюджет за цей рік? Ти змушений ходити по світу та просити. Зокрема, в України, яка, за словами республіканців, була "жебраком",
– підкреслив блогер.
Трамп не визнає допомоги України: головне
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США не потрібна допомога України із захистом від безпілотників на тлі загострення на Близькому Сході. Він прокоментував пропозицію українського президента Володимира Зеленського щодо допомоги у протидії іранським "Шахедам" та публічно заперечив таку можливість.
За словами Трампа, війна з Іраном незабаром закінчиться, тому США не потрібна допомога України у боротьбі з безпілотниками. Він запевнив, що військових спроможностей Штатів достатньо, щоб самостійно протистояти повітряним загрозам.
Згодом президент США зробив заяву, що Україна "нічого не зробила" для США. Він додав, що усі слова Володимира Зеленського про підтримку Штатів є, за його оцінкою, політичним піаром. На його думку, домовлятися з Зеленським складніше, ніж з Володимиром Путіним.