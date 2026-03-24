Есть ряд причин, почему Трамп не признает поддержку со стороны Украины. Блогер Виталий Дан озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп может или не знать о помощи со стороны Украины, или ему может быть стыдно.

Почему Трампу может быть стыдно?

Виталий Дан отметил, что Трамп может быть не уведомлен о том, что министерство войны США и у кого просит. Как показывает практика, он не читает те документы, которые ему дают, а слушает людей.

Также Трампу может быть немного стыдно и неприятно признавать помощь со стороны Украины. Потому что у США есть бюджет на триллион долларов в 2025 году. По данным некоторых журналистов, в 2026 году он собирается просить полтора триллиона долларов.

В Украине, если я не ошибаюсь, весь ВВП примерно 200 миллиардов. Учитывая эту статистику, не унизительно ли просить военную помощь у страны, которая в год зарабатывает в 5 раз меньше, чем один твой военный бюджет за этот год? Ты вынужден ходить по миру и просить. В частности, у Украины, которая, по словам республиканцев, была "нищей",

– подчеркнул блогер.

Трамп не признает помощи Украине: главное