Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що Україна з війною в Перській затоці отримала можливості. Хоч, звісно, війна на Близькому Сході в цілому не вигідна нашій державі.

Як українці допомагають країнам Перської затоки?

Жмайло зазначив, що коли б собі можна було уявити, що українські військові будуть висуватись у цей регіон, як уже жартуються самі військові на оперативний напрямок Дубаї, та розгортали там свої системи, допомагаючи заможним країнам захищатись від повітряних атак. У режимі, коли на перехоплення одного дрону, летить 8 ракет Patriot, довго не повоюєш.

Українські військові захищали американські бази в Кувейті, Йорданії. Вони там не просто так опинились. Отже, є контакти. Є контакти між військовими. Наш ВПК зараз завантажени приблизно на 15 мільярдів доларів. Ми можемо завантажити його на 55 мільярдів доларів. Арабські країни мають значні фінансові ресурси, а нам грошей критично не вистачає,

– зауважив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Він продовжив, що отримати додаткові ресурси, ще й протестувавши наші дрони, наші технології, наші військових-інструкторів – це дуже добре. Тож, Україна своє візьме. Вона зможе залучити додаткові кошти, запропонувати нові проєкти, можливо, спільні підприємства, донорів. Саме тому Україна й відкрила експорт озброєння.

Що в цій ситуації робити з Трампом?

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, Україна все одно намагається втримати США як головного свого союзника. Ба більше, Україна свідомо перебільшувала значення американських розвідданих, щоб робити реверанси в бік Вашингтона. Україна не спалює мости зі США.

"Чому Трамп робить ці заяви? Операція та війна в Ірані м'яко кажучи пішли не за планом. Вони хотіли зробити Венесуелу 2 – відрубати голови цій гідрі, й щоб інша еліта почала налагоджувати контакт із американцями. Так не відбувається. На місці однієї голови відростають інші. Коли Трампу згадують Україну, яка не захотіла припинення бойових дій за вихід із Донеччини, він не розумів, чому ми так тримаємось", – наголосив Жмайло.

Він додав, що це американців відверто бісить. Тому Трамп усіляко ллє образи в бік України, не бачить допомоги, бо для нього Київ зараз перепона до здійснення його мрій. Трамп ще й не бачить ніякого російського сліду в допомозі Ірану. Хоч з Алабуги в Іран передаються "Шахеди", адже Іран не може дозволити собі такий об'єкт, а Росія, на жаль, може.

