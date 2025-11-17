Пивоваров став першим артистом в Україні, який провів одразу сім концертів в найбільшій критій арені країни – Палаці спорту. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Ми-Україна".

Артем виступив на сцені 7,8,9,12,14,15 та 16 листопада, що вважають новим національним досягненням.

Співак обігнав гурт "Океан Ельзи", який минулого року дав 5 концертів на цьому ж майданчику.

Скільки людей було на 7 концертах Артема Пивоварова в Палаці спорту / Скриншот з інстагрм-сторіс

На своїй сторінці в інстаграмі Пивоваров поділився, що на 7 його виступів у Палаці спорту сумарно завітало 73 тисяч людей.


Що відомо про концерти Артема Пивоварова в Палаці спорту?

  • На сцені він виступав разом з оркестром і хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького.
  • Упродовж концертів співак показував небезпечні трюки зі спецефектами, декілька разів змінював сценічні образи та підготував сюрпризи для фанів.
  • Так, на другий концерт Артема Пивоварова у Палаці спорту завітала Klavdia Petrivna – разом вони заспівали трек "Барабан". На виступ 12 листопада співак запросив Надю Дорофєєву, з якою виконав пісню "Думи".
  • Цікаво, що на одному з концертів помітили дівчину Артема Пивоварова. Також відомо, що під час шостого Палацу спорту між відвідувачами сталася бійка.