Пише 24 Канал з посиланням на сторінку Ірини Ковальової в Threads.
Користувачка опублікувала відео з 6-го концерту Артема Пивоварова у Палаці спорту, який відбувся 15 листопада. У ролику видно, що в одному з секторів розпочалася штовханина між відвідувачами.
На концерті Артема Пивоварова побилися відвідувачки: дивіться відео онлайн
Водночас інших подробиць про цей інцидент наразі немає.
Дехто слова "бий барабан" зрозумів по-своєму,
– іронічно зауважила Ірина Ковальова у публікації.
Зауважимо, що за останній час це вже не перша бійка на концерті в українських артистів. Днями дві жінки побилися на концерті Віталія Лобача. Відео з'явилося на фан-сторінці артиста в тіктоці.
На яких концертах ще траплялися бійки?
- Подібний інцидент ставався під час виступу Катерини Бужинської та Михайла Грицкана в Миколаєві. Тоді шанувальниці побилися через те, що одна з них танцювала біля сцени, заважаючи іншим.
- Схожа ситуація виникла і на концерті Дмитра Волканова в амфітеатрі в Києві. Там між відвідувачками також спалахнула штовханина, бо одна з них почала танцювати, чим перекривала огляд людям, які сиділи позаду.