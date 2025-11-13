Відео їхнього виконання з'явилося на тік-ток акаунті pivovarovmagic, передає 24 Канал.

Впродовж двох тижнів Артем Пивоваров дає великі сольні концерти у Палаці спорту. На один зі своїх виступів, який пройшов 12 листопада, він запросив Надю Дорофєєву. Разом вони виконали композицію "Думи", яка була створена в рамках проєкту "Твої вірші, мої ноти".

Зауважимо, що вперше трек "Думи" зазвучав наживо у квітні цього року під час концерту Наді Дорофєєвої у Палаці спорту. Про це артист писав на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про концерти Артема Пивоварова в Палаці спорту?