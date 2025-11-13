Видео их исполнения появилось на тик-ток аккаунте pivovarovmagic, передает 24 Канал.

В течение двух недель Артем Пивоваров дает большие сольные концерты во Дворце спорта. На одно из своих выступлений, которое прошло 12 листопад, он пригласил Надю Дорофееву. Вместе они исполнили композицию "Думы", которая была создана в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты".

Заметим, что впервые трек "Думы" зазвучал вживую в апреле этого года во время концерта Нади Дорофеевой во Дворце спорта. Об этом артист писал на своей странице в Инстаграме.

Что известно о концертах Артема Пивоварова во Дворце спорта?