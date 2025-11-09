Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Klavdia Petrivna. Она опубликовала видео выступления.

Klavdia Petrivna выступала без маски. Артистка появилась на сцене в черном наряде. Она надела платье с разрезом и накидку. Свой образ дополнила черными очками, которые потом сняла и бросила в толпу.

Киев, Дворец спорта, я соскучилась,

– написала Klavdia Petrivna.

Напомним! В прошлом году во Дворце спорта состоялись два концерта певицы: 30 и 31 августа.

Образы Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna гармонично сочетались. Артист был одет в черный костюм. Видео их выступления в своем тиктоке также опубликовал музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.

Нео и Тринити вошли в Матрицу, чтобы спасти Украину. Вот это так образ у Klavdia Petrivna на концерте Артема Пивоварова,

– написал он.

Для справки! Нео и Тринити – это персонажи франшизы "Матрица".

