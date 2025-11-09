Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Klavdia Petrivna. Она опубликовала видео выступления.
Klavdia Petrivna выступала без маски. Артистка появилась на сцене в черном наряде. Она надела платье с разрезом и накидку. Свой образ дополнила черными очками, которые потом сняла и бросила в толпу.
Киев, Дворец спорта, я соскучилась,
– написала Klavdia Petrivna.
Напомним! В прошлом году во Дворце спорта состоялись два концерта певицы: 30 и 31 августа.
Образы Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna гармонично сочетались. Артист был одет в черный костюм. Видео их выступления в своем тиктоке также опубликовал музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.
Нео и Тринити вошли в Матрицу, чтобы спасти Украину. Вот это так образ у Klavdia Petrivna на концерте Артема Пивоварова,
– написал он.
Для справки! Нео и Тринити – это персонажи франшизы "Матрица".
Как прошел первый концерт Артема Пивоварова во Дворце спорта?
Наша редакция побывала на первом из семи концертов Артема Пивоварова во Дворце спорта, который состоялся 7 ноября. Команда артиста создала шоу с оркестром и хоровой капеллой имени Л.М. Ревуцкого.
Звучали старые любимые песни Пивоварова, в частности "Ой, на горі", "Думы", "Рандеву", "Мираж", "Дежавю", "Манифест". Певец также запремьерил новый трек "Аве Мария" с альбома, который выйдет в следующем году.
На концерте Артем анонсировал седьмой концерт во Дворце спорта, запланированный на 16 ноября.
Уже в конце шоу на сцену вышел Андрей Бедняков, который провел аукцион. Ведущий разыграл костюм Пивоварова из клипа "Рандеву" за 100 тысяч гривен, а гитару – за 200 тысяч гривен.