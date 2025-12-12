Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Megogo music. Кто и в каких номинациях победил, узнавайте в материале.
- "Колаба года" – KRYLATA и GORIM! с песней "Зорепад"
KRYLATA и GORIM! "Зорепад" / Фото из инстаграма Megogo music
- "Колаба года" – Jerry Heil, MONATIK и Евгений Хмара с песней "Вымолил"
Jerry Heil, MONATIK и Евгений Хмара "Вымолил" / Фото из инстаграма Megogo music
- "Альбом года" – Палиндром, "Машина для трансляции снов"
Палиндром "Машина для трансляции снов" / Фото из инстаграма Megogo music
- "Музыка свободной страны" – Alice Change с песней "Бабл-ти"
Alice Change "Бабл-ти" / Фото из инстаграма Megogo music
- "Хип-хоп альбом года" – Рома Майк, "Таврия демо"
Рома Майк "Таврия демо" / Фото из инстаграма Megogo music
- "Возвращение года" – Виталий Козловский
Виталий Козловский / Фото из инстаграма Megogo music
- "Клип года" – DakhaBrakha, 9 nedilechok
DakhaBrakha, 9 nedilechok / Фото из инстаграма Megogo music
- "Инди-артист" – Phil It
Phil It / Фото из инстаграма Megogo music
- "Новая волна: инди-артистка" – Anna Petrash
Anna Petrash / Фото из инстаграма Megogo music
- "Новая волна: инди-артистка" – SESTRO
SESTRO / Фото из инстаграма Megogo music
- "Новая волна: инди-группа" – "рассвет голубой"
"рассвет голубой" / Фото из инстаграма Megogo music
- "Инди-группа" – Ziferblat
Ziferblat / Фото из инстаграма Megogo music
- "Поп артист" – BRYKULETS
BRYKULETS / Фото из инстаграма Megogo music
- "Специальная премия "Музыка, что влюбляет"" – Ульяна Шуба
Ульяна Шуба / Фото из инстаграма Megogo music
- "Миниальбом года" – Саша Чемеров, Dymna Sumish
Саша Чемеров Dymna Sumish / Фото из инстаграма Megogo music
- "Прорыв года" – Шугар
Шугар / Фото из инстаграма Megogo music
- "Шоукейс года" – MONATIK
MONATIK "Вечно танцующий человек" / Фото из инстаграма Megogo music
- "Специальная награда "Музыка, конвертированная в помощь"" – temstime
temstime / Фото из инстаграма Megogo music
- "Новая волна поп-музыки" – АЗИЗА
АЗИЗА / Фото из инстаграма Megogo music
- "Самое масштабное шоу" – Артем Пивоваров
Артем Пивоваров / Фото из инстаграма Megogo music
Что известно о премии Megogo Music Awards?
В 2022 году премию Megogo Music Awards основал одноименный музыкальный канал. Она ставит целью популяризацию современной украинской музыки.
Победителей определяли путем голосования: 50% – члены жюри, 25% – слушатели и еще 25% – донаты. Собранные средства будут направлены на повышение эффективности медицинской службы бригады "Азов".
Нынешний состав жюри в этом году: Макс Нагорняк, Александр Ковальчук, Рома Гений, Игорь Белоус, Нателла Кирс, Алексей Бондаренко, Илья Коваленко, Алексей Ефименко, Юлия Ткачук, Альберт Цукренко, Алина Доротюк, Алексей Ковжун.