Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Megogo music. Кто и в каких номинациях победил, узнавайте в материале.

  • "Колаба года" – KRYLATA и GORIM! с песней "Зорепад"

KRYLATA и GORIM!KRYLATA и GORIM! "Зорепад" / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Колаба года" – Jerry Heil, MONATIK и Евгений Хмара с песней "Вымолил"

Jerry Heil, ВымолилJerry Heil, MONATIK и Евгений Хмара "Вымолил" / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Альбом года" – Палиндром, "Машина для трансляции снов"

Палиндром Машина для трансляции сновПалиндром "Машина для трансляции снов" / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Музыка свободной страны" – Alice Change с песней "Бабл-ти"

Alice ChangeAlice Change "Бабл-ти" / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Хип-хоп альбом года" – Рома Майк, "Таврия демо"

Рома МайкРома Майк "Таврия демо" / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Возвращение года" – Виталий Козловский

Виталий КозловскийВиталий Козловский / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Клип года" – DakhaBrakha, 9 nedilechok

DakhaBrakhaDakhaBrakha, 9 nedilechok / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Инди-артист" – Phil It

Phil ItPhil It / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Новая волна: инди-артистка" – Anna Petrash

Анна ПетрашAnna Petrash / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Новая волна: инди-артистка" – SESTRO

SESTROSESTRO / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Новая волна: инди-группа" – "рассвет голубой"

рассвет голубой"рассвет голубой" / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Инди-группа" – Ziferblat

ZiferblatZiferblat / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Поп артист" – BRYKULETS

BRYKULETSBRYKULETS / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Специальная премия "Музыка, что влюбляет"" – Ульяна Шуба

Ульяна ШубаУльяна Шуба / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Миниальбом года" – Саша Чемеров, Dymna Sumish

Дымна ШумишСаша Чемеров Dymna Sumish / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Прорыв года" – Шугар

ШугарШугар / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Шоукейс года" – MONATIK

MONATIKMONATIK "Вечно танцующий человек" / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Специальная награда "Музыка, конвертированная в помощь"" – temstime

temstimetemstime / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Новая волна поп-музыки" – АЗИЗА

АЗИЗААЗИЗА / Фото из инстаграма Megogo music

  • "Самое масштабное шоу" – Артем Пивоваров

Артем ПивоваровАртем Пивоваров / Фото из инстаграма Megogo music

Что известно о премии Megogo Music Awards?

  • В 2022 году премию Megogo Music Awards основал одноименный музыкальный канал. Она ставит целью популяризацию современной украинской музыки.

  • Победителей определяли путем голосования: 50% – члены жюри, 25% – слушатели и еще 25% – донаты. Собранные средства будут направлены на повышение эффективности медицинской службы бригады "Азов".

  • Нынешний состав жюри в этом году: Макс Нагорняк, Александр Ковальчук, Рома Гений, Игорь Белоус, Нателла Кирс, Алексей Бондаренко, Илья Коваленко, Алексей Ефименко, Юлия Ткачук, Альберт Цукренко, Алина Доротюк, Алексей Ковжун.