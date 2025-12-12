Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Megogo music. Хто та в яких номінаціях переміг, дізнавайтеся у матеріалі.

"Колаба року" – KRYLATA та GORIM! з піснею "Зорепад"

KRYLATA та GORIM! "Зорепад" / Фото з інстаграму Megogo music

"Колаба року" – Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара з піснею "Вимолив"

Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара "Вимолив" / Фото з інстаграму Megogo music

"Альбом року" – Паліндром, "Машина для трансляції снів"

Паліндром "Машина для трансляції снів" / Фото з інстаграму Megogo music

"Музика вільної країни" – Alice Change з піснею "Бабл-ті"

Alice Change "Бабл-ті" / Фото з інстаграму Megogo music

"Хіп-хоп альбом року" – Рома Майк, "Таврія демо"

Рома Майк "Таврія демо" / Фото з інстаграму Megogo music

"Повернення року" – Віталій Козловський

Віталій Козловський / Фото з інстаграму Megogo music

"Кліп року" – DakhaBrakha, 9 nedilechok

DakhaBrakha, 9 nedilechok / Фото з інстаграму Megogo music

"Інді-артист" – Phil It

Phil It / Фото з інстаграму Megogo music

"Нова хвиля: інді-артистка" – Anna Petrash

Anna Petrash / Фото з інстаграму Megogo music

"Нова хвиля: інді-артистка" – SESTRO

SESTRO / Фото з інстаграму Megogo music

"Нова хвиля: інді-гурт" – "світанок блакитний"

"світанок блакитний" / Фото з інстаграму Megogo music

"Інді-гурт" – Ziferblat

Ziferblat / Фото з інстаграму Megogo music

"Попартист" – BRYKULETS

BRYKULETS / Фото з інстаграму Megogo music

"Спеціальна премія "Музика, що закохує"" – Уляна Шуба

Уляна Шуба / Фото з інстаграму Megogo music

"Мініальбом року" – Саша Чемеров, Dymna Sumish

Саша Чемеров Dymna Sumish / Фото з інстаграму Megogo music

"Прорив року" – Шугар

Шугар / Фото з інстаграму Megogo music

"Шоукейс року" – MONATIK

MONATIK "Вічно танцююча людина" / Фото з інстаграму Megogo music

"Спеціальна нагорода "Музика, конвертована в допомогу"" – temstime

temstime / Фото з інстаграму Megogo music

"Нова хвиля попмузики" – АЗІЗА

АЗІЗА / Фото з інстаграму Megogo music

"Наймасштабніше шоу" – Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / Фото з інстаграму Megogo music

Що відомо про премію Megogo Music Awards?