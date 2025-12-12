Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Megogo music. Хто та в яких номінаціях переміг, дізнавайтеся у матеріалі.
- "Колаба року" – KRYLATA та GORIM! з піснею "Зорепад"
KRYLATA та GORIM! "Зорепад" / Фото з інстаграму Megogo music
- "Колаба року" – Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара з піснею "Вимолив"
Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара "Вимолив" / Фото з інстаграму Megogo music
- "Альбом року" – Паліндром, "Машина для трансляції снів"
Паліндром "Машина для трансляції снів" / Фото з інстаграму Megogo music
- "Музика вільної країни" – Alice Change з піснею "Бабл-ті"
Alice Change "Бабл-ті" / Фото з інстаграму Megogo music
- "Хіп-хоп альбом року" – Рома Майк, "Таврія демо"
Рома Майк "Таврія демо" / Фото з інстаграму Megogo music
- "Повернення року" – Віталій Козловський
Віталій Козловський / Фото з інстаграму Megogo music
- "Кліп року" – DakhaBrakha, 9 nedilechok
DakhaBrakha, 9 nedilechok / Фото з інстаграму Megogo music
- "Інді-артист" – Phil It
Phil It / Фото з інстаграму Megogo music
- "Нова хвиля: інді-артистка" – Anna Petrash
Anna Petrash / Фото з інстаграму Megogo music
- "Нова хвиля: інді-артистка" – SESTRO
SESTRO / Фото з інстаграму Megogo music
- "Нова хвиля: інді-гурт" – "світанок блакитний"
"світанок блакитний" / Фото з інстаграму Megogo music
- "Інді-гурт" – Ziferblat
Ziferblat / Фото з інстаграму Megogo music
- "Попартист" – BRYKULETS
BRYKULETS / Фото з інстаграму Megogo music
- "Спеціальна премія "Музика, що закохує"" – Уляна Шуба
Уляна Шуба / Фото з інстаграму Megogo music
- "Мініальбом року" – Саша Чемеров, Dymna Sumish
Саша Чемеров Dymna Sumish / Фото з інстаграму Megogo music
- "Прорив року" – Шугар
Шугар / Фото з інстаграму Megogo music
- "Шоукейс року" – MONATIK
MONATIK "Вічно танцююча людина" / Фото з інстаграму Megogo music
- "Спеціальна нагорода "Музика, конвертована в допомогу"" – temstime
temstime / Фото з інстаграму Megogo music
- "Нова хвиля попмузики" – АЗІЗА
АЗІЗА / Фото з інстаграму Megogo music
- "Наймасштабніше шоу" – Артем Пивоваров
Артем Пивоваров / Фото з інстаграму Megogo music
Що відомо про премію Megogo Music Awards?
У 2022 році премію Megogo Music Awards заснував однойменний музичний канал. Вона ставить за мету популяризацію сучасної української музики.
Переможців визначали шляхом голосування: 50% – члени журі, 25% – слухачі та ще 25% – донати. Зібрані кошти будуть спрямовані на підвищення ефективності медичної служби бригади "Азов".
Цьогорічний склад журі: Макс Нагорняк, Олександр Ковальчук, Рома Геній, Ігор Білоус, Нателла Кірс, Олексій Бондаренко, Ілля Коваленко, Олексій Єфименко, Юлія Ткачук, Альберт Цукренко, Аліна Доротюк, Олексій Ковжун.