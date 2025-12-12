Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Megogo music. Хто та в яких номінаціях переміг, дізнавайтеся у матеріалі.

  • "Колаба року" – KRYLATA та GORIM! з піснею "Зорепад"

KRYLATA та GORIM!KRYLATA та GORIM! "Зорепад" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Колаба року" – Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара з піснею "Вимолив"

Jerry Heil, ВимоливJerry Heil, MONATIK та Євген Хмара "Вимолив" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Альбом року" – Паліндром, "Машина для трансляції снів"

Паліндром Машина для трансляції снівПаліндром "Машина для трансляції снів" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Музика вільної країни" – Alice Change з піснею "Бабл-ті"

Alice ChangeAlice Change "Бабл-ті" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Хіп-хоп альбом року" – Рома Майк, "Таврія демо"

Рома МайкРома Майк "Таврія демо" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Повернення року" – Віталій Козловський

Віталій КозловськийВіталій Козловський / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Кліп року" – DakhaBrakha, 9 nedilechok

DakhaBrakhaDakhaBrakha, 9 nedilechok / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Інді-артист" – Phil It

Phil ItPhil It / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Нова хвиля: інді-артистка" – Anna Petrash

Anna PetrashAnna Petrash / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Нова хвиля: інді-артистка" – SESTRO

SESTROSESTRO / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Нова хвиля: інді-гурт" – "світанок блакитний"

світанок блакитний"світанок блакитний" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Інді-гурт" – Ziferblat

ZiferblatZiferblat / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Попартист" – BRYKULETS

BRYKULETSBRYKULETS / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Спеціальна премія "Музика, що закохує"" – Уляна Шуба

Уляна ШубаУляна Шуба / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Мініальбом року" – Саша Чемеров, Dymna Sumish

Dymna SumishСаша Чемеров Dymna Sumish / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Прорив року" – Шугар

ШугарШугар / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Шоукейс року" – MONATIK

MONATIKMONATIK "Вічно танцююча людина" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Спеціальна нагорода "Музика, конвертована в допомогу"" – temstime

temstimetemstime / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Нова хвиля попмузики" – АЗІЗА

АЗІЗААЗІЗА / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Наймасштабніше шоу" – Артем Пивоваров

Артем ПивоваровАртем Пивоваров / Фото з інстаграму Megogo music

Що відомо про премію Megogo Music Awards?

  • У 2022 році премію Megogo Music Awards заснував однойменний музичний канал. Вона ставить за мету популяризацію сучасної української музики.

  • Переможців визначали шляхом голосування: 50% – члени журі, 25% – слухачі та ще 25% – донати. Зібрані кошти будуть спрямовані на підвищення ефективності медичної служби бригади "Азов".

  • Цьогорічний склад журі: Макс Нагорняк, Олександр Ковальчук, Рома Геній, Ігор Білоус, Нателла Кірс, Олексій Бондаренко, Ілля Коваленко, Олексій Єфименко, Юлія Ткачук, Альберт Цукренко, Аліна Доротюк, Олексій Ковжун.