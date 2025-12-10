Причиной стало решение Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза (EBU) разрешить Израилю и в дальнейшем соревноваться в песенном конкурсе. Пишет 24 Канал со ссылкой на RÚV.

В среду, 10 декабря, правления RÚV провело заседание, после которого и стало известно, что Исландия не будет участвовать в Евровидении 2026, поскольку в конкурсе будет соревноваться израильский общественный вещатель KAN.

Песенный конкурс и Евровидение всегда имели целью объединить исландскую нацию, однако теперь очевидно, что этой цели невозможно достичь. Именно по этим программным причинам и было принято это решение,

– говорится в заявлении RÚV.

На прошлой неделе бойкот Евровидению также объявили Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды. Кроме того, что вещатели этих стран не будут участвовать в песенном конкурсе, они также отказываются транслировать Евровидение.

Что известно о Евровидении-2026?