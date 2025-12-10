Причиною стало рішення Генеральної асамблеї Європейської мовної спілки (EBU) дозволити Ізраїлю й надалі змагатися у пісенному конкурсі. Пише 24 Канал з посиланням на RÚV.

У середу, 10 грудня, правління RÚV провело засідання, після якого й стало відомо, що Ісландія не братиме участь у Євробаченні 2026, оскільки в конкурсі змагатиметься ізраїльський суспільний мовник KAN.

Пісенний конкурс та Євробачення завжди мали на меті об'єднати ісландську націю, однак тепер очевидно, що цієї мети неможливо досягти. Саме з цих програмних причин і було ухвалено це рішення,

– йдеться в заяві RÚV.

Минулого тижня бойкот Євробаченню також оголосили Іспанія, Ірландія, Словенія та Нідерланди. Окрім того, що мовники цих країн не братимуть участь в пісенному конкурсі, вони також відмовляються транслювати Євробачення.

Що відомо про Євробачення-2026?