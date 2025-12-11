Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Nemo.

Nemo заявили, що вдячні спільноті Євробачення і всьому, чого їх навчив досвід участі у пісенному конкурсі. Однак артисти зазначили, що більше не відчувають, що трофей має стояти на їхній поличці.

Євробачення заявляє, що виступає за єдність, інклюзивність і гідність для всіх. Саме ці цінності робили цей конкурс важливим для мене. Але продовження участі Ізраїлю під час того, що Незалежна міжнародна комісія розслідування ООН визначила як геноцид, показує очевидний конфлікт між цими ідеалами та рішеннями, ухваленими EBU (Європейська мовна спілка – 24 Канал),

– наголосили Nemo.

Переможці Євробачення-2024 додали, що "йдеться не про окремих людей чи артистів". За словами Nemo, пісенний конкурс неодноразово використовували для пом'якшення іміджу держави, "яку звинувачують у серйозних порушеннях". Водночас EBU наполягала, що Євробачення "поза політикою".

І коли цілі країни знімають свою участь через цю суперечність, має бути зрозуміло, що щось серйозно не так. Тому я вирішив надіслати свій трофей назад до штаб-квартири EBU у Женеві. З вдячністю і з чітким посланням: живіть так, як заявляєте,

– зазначили артисти.

Що цьому передувало?