Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Nemo.

Nemo заявили, что благодарны сообществу Евровидения и всему, чему их научил опыт участия в песенном конкурсе. Однако артисты отметили, что больше не чувствуют, что трофей должен стоять на их полочке.

Евровидение заявляет, что выступает за единство, инклюзивность и достоинство для всех. Именно эти ценности делали этот конкурс важным для меня. Но продолжение участия Израиля во время того, что Независимая международная комиссия расследования ООН определила как геноцид, показывает очевидный конфликт между этими идеалами и решениями, принятыми EBU (Европейский вещательный союз – 24 Канал),

– отметили Nemo.

Победители Евровидения-2024 добавили, что "речь идет не об отдельных людях или артистах". По словам Nemo, песенный конкурс неоднократно использовали для смягчения имиджа государства, "которое обвиняют в серьезных нарушениях". В то же время EBU настаивала, что Евровидение "вне политики".

И когда целые страны снимают свое участие из-за этого противоречия, должно быть понятно, что что-то серьезно не так. Поэтому я решил отправить свой трофей обратно в штаб-квартиру EBU в Женеве. С благодарностью и с четким посланием: живите так, как заявляете,

– отметили артисты.

Что этому предшествовало?