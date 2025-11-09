Артист вместе с командой решил завершить концерт символично. Они спели гимн Украины, передает 24 Канал со ссылкой на фан-аккаунт Пивоварова в тиктоке.
Не пропустите Оркестр, спецэффекты и любимые треки: как прошел первый концерт Пивоварова во Дворце спорта
Нет света из-за вчерашнего обстрела. Это какая-то магия, что мы закончили полностью всю программу, и нам отключили свет. Я очень благодарен всем, кто остался,
– сказал Артем Пивоваров со сцены.
Артист попросил хоровую капеллу имени Л.М. Ревуцкого, которая также участвовала в концерте, спуститься на сцену. Вместе с коллективом и своей командой Пивоваров исполнил "Ще не вмерла Украина".
На подключение генератора у нас бы ушло минимум 30 минут. В области началась тревога. Концерт состоялся и это самое главное,
– поделился Пивоваров в Threads.
Во время концерта Пивоварова во Дворце спорта выключили свет / Скриншот с Threads
Когда еще состоятся концерты Пивоварова во Дворце спорта?
Всего осенью Артем Пивоваров сыграет 7 концертов во Дворце спорта. Следующие шоу состоятся 9, 12, 14, 15 и 16 ноября.
Седьмой Дворец спорта артист объявил во время первого концерта, состоявшегося 7 ноября. Также он заявил, что в следующем году выйдет новый альбом.
Пивоваров представляет масштабное уникальное шоу с оркестром, спецэффектами и любимыми треками: "Дежавю", "Мираж", "Манифест", "Думы", "Там у тополі", "Барабан" и другими.