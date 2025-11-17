Один из них связан с участницей Ириной, которая приехала на первую встречу с Тарасом Цимбалюком на крыше лимузина. Эту мемную сцену повторил Артем Пивоваров, а Холостяк прокомментировал. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.
Артем Пивоваров снял видео под звук, сделанный из реакций Тараса Цимбалюка на слова участниц "Холостяка-14". В первом кадре он появился в черном костюме на крыше лимузина возле Дворца спорта, а дальше можно увидеть нарезку с концерта исполнителя.
Тарас Цимбалюк оставил реакцию под этой публикацией.
Тарас Цимбалюк прокомментировал сообщение Артема Пивоварова / Скриншот из инстаграма
Кстати, благодаря концертам во Дворце спорта Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины. Об этом сообщили в телеграм-канале "Мы-Украина".
Что известно о концертах Артема Пивоварова во Дворце спорта?
- Певец выступил на сцене самой большой крытой арены страны 7, 8, 9, 12, 14, 15 и 16 ноября.
- Он собрал семь аншлагов подряд, что стало новым национальным рекордом.
- Концерты Артема Пивоварова во Дворце спорта посетило 73 тысячи человек.
- На этих выступлениях он выступал с оркестром, шоу имело различные спецэффекты, а сам певец делал неожиданные трюки и выступал с приглашенными гостями. Среди которых – Надя Дорофеева, Klavdia Petrivna, Лилу45 и Олег Скрипка.
- Что важно, выступления имели благотворительную цель. Во время всех концертов проводили сборы и аукционы на нужды Сил обороны Украины.