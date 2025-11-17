Один из них связан с участницей Ириной, которая приехала на первую встречу с Тарасом Цимбалюком на крыше лимузина. Эту мемную сцену повторил Артем Пивоваров, а Холостяк прокомментировал. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.

Артем Пивоваров снял видео под звук, сделанный из реакций Тараса Цимбалюка на слова участниц "Холостяка-14". В первом кадре он появился в черном костюме на крыше лимузина возле Дворца спорта, а дальше можно увидеть нарезку с концерта исполнителя.

Тарас Цимбалюк оставил реакцию под этой публикацией.

Тарас Цимбалюк прокомментировал сообщение Артема Пивоварова / Скриншот из инстаграма

Кстати, благодаря концертам во Дворце спорта Артем Пивоваров попал в Книгу рекордов Украины. Об этом сообщили в телеграм-канале "Мы-Украина".

Что известно о концертах Артема Пивоварова во Дворце спорта?