Один з них пов'язаний з учасницею Іриною, яка приїхала на першу зустріч з Тарасом Цимбалюком на даху лімузина. Цю мемну сцену повторив Артем Пивоваров, а Холостяк прокоментував. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.
Артем Пивоваров зняв відео під звук, зроблений з реакцій Тараса Цимбалюка на слова учасниць "Холостяка-14". У першому кадрі він з'явився в чорному костюмі на даху лімузина біля Палацу спорту, а далі можна побачити нарізку з концерту виконавця.
Тарас Цимбалюк залишив реакцію під цією публікацією.
Тарас Цимбалюк прокоментував допис Артема Пивоварова / Скриншот з інстаграму
До речі, завдяки концертам у Палаці спорту Артем Пивоваров потрапив до Книги рекордів України. Про це повідомили в телеграм-каналі "Ми-Україна".
Що відомо про концерти Артема Пивоварова в Палаці спорту?
- Співак виступив на сцені найбільшої критої арени країни 7, 8, 9, 12, 14, 15 та 16 листопада.
- Він зібрав сім аншлагів підряд, що стало новим національним рекордом.
- Концерти Артема Пивоварова в Палаці спорту відвідало 73 тисячі людей.
- На цих виступах він виступав з оркестром, шоу мало різні спецефекти, а сам співак робив несподівані трюки та виступав із запрошеними гостями. Серед яких – Надя Дорофєєва, Klavdia Petrivna, Лілу45 та Олег Скрипка.
- Що важливо, виступи мали благодійну мету. Під час усіх концертів проводили збори та аукціони на потреби Сил оборони України.