Один з них пов'язаний з учасницею Іриною, яка приїхала на першу зустріч з Тарасом Цимбалюком на даху лімузина. Цю мемну сцену повторив Артем Пивоваров, а Холостяк прокоментував. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.

Артем Пивоваров зняв відео під звук, зроблений з реакцій Тараса Цимбалюка на слова учасниць "Холостяка-14". У першому кадрі він з'явився в чорному костюмі на даху лімузина біля Палацу спорту, а далі можна побачити нарізку з концерту виконавця.

Тарас Цимбалюк залишив реакцію під цією публікацією.

Тарас Цимбалюк прокоментував допис Артема Пивоварова / Скриншот з інстаграму

До речі, завдяки концертам у Палаці спорту Артем Пивоваров потрапив до Книги рекордів України. Про це повідомили в телеграм-каналі "Ми-Україна".

