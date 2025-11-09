Тысячи поклонников Артема Пивоварова посетили его концерт, люди приехали из разных уголков Украины. Редакция 24 Канала также побывала на шоу артиста. Как оно прошло – читайте в материале.

Перед концертом публику разогревали ветераны из TYTANOVI REHAB. Впоследствии к людям вышел оркестр и команда Артема Пивоварова, а через несколько минут артист спустился на сцену на канате и первой спел песню "Ой, на горі". Одними из первых также прозвучали "Там у тополі", "Блакить твоїх очей" та "Думи".

Артем Пивоваров спустился на сцену: смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров поет "Ой, на горі": смотрите видео онлайн

В начале концерта Пивоваров выразил благодарность присутствующим поклонникам. Артист отметил, что люди приобрели билеты на первое шоу еще 9 месяцев назад.

Низкий поклон каждому из вас. У меня перехватывает дыхание. У меня ком в горле стоит. За 9 месяцев! Вы верили в Вооруженные Силы. Вы верили в Украину. Вы продолжали верить, что эта встреча возможна снова, и это невероятно осознавать. Я как человек, который потерял дом, свой город, прошу и призываю вас: пожалуйста, не переставайте верить. Это меня очень сильно вдохновляет,

– сказал Артем со сцены.

Для справки! Артем Пивоваров родом из города Волчанск Харьковской области.

Артем Пивоваров обратился к зрителям: смотрите видео онлайн

Во Дворце спорта в унисон прозвучала песня "Маніфест". В конце выступления артист отдал дань уважения нашим защитникам. На сцене появились флаги и шевроны бригад, с которыми сотрудничает команда Артема.

Артем Пивоваров исполнил "Маніфест": смотрите видео онлайн

Певец отдал дань уважения нашим защитникам: смотрите видео онлайн

Яркости шоу добавляли невероятные спецэффекты. Кроме того, Пивоваров спускался к людям в зале.

Артем Пивоваров спустился к фанам: смотрите видео онлайн

Во время концерта Пивоваров объявил, что в следующем году выйдет новый альбом. Артист закрыл проекты "Твои стихи, мои ноты" и "The Вуса". Также он анонсировал седьмой Дворец спорта: шоу состоится 16 ноября.

Артем запремьерил песню "Аве Мария" из нового альбома. Он выпустит трек в следующем месяце.

Артем Пивоваров исполнил "Аве Мария": смотрите видео онлайн

В завершение Пивоваров спел "Дежавю". После этого на сцену вышел Андрей Бедняков и провел аукцион. Желтый костюм Артема из клипа "Рандеву" разыграли за 100 тысяч гривен. Гитару продали за 200 тысяч гривен.

Кстати, также средства на помощь Силам обороны Украины собирали волонтеры. Задонатить можно было и по QR-коду. Сбор организовала команда Артема Пивоварова.

На бис прозвучала песня "Там у тополі".