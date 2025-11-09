Артист разом із командою вирішив завершити концерт символічно. Вони заспівали гімн України, передає 24 Канал з посиланням на фан-акаунт Пивоварова у тіктоці.
Не пропустіть Оркестр, спецефекти та улюблені треки: як пройшов перший концерт Пивоварова у Палаці спорту
Немає світла через учорашній обстріл. Це якась магія, що ми закінчили повністю всю програму, і нам відключили світло. Я дуже вдячний всім, хто залишився,
– сказав Артем Пивоваров зі сцени.
Артист попросив хорову капелу імені Л.М. Ревуцького, яка також брала участь у концерті, спуститися на сцену. Разом із колективом і своєю командою Пивоваров виконав "Ще не вмерла Україна".
На підключення генератора у нас би пішло мінімум 30 хвилин. В області почалася тривога. Концерт відбувся та це найголовніше,
– поділився Пивоваров у Threads.
Під час концерту Пивоварова у Палаці спорту вимкнули світло / Скриншот з Threads
Коли ще відбудуться концерти Пивоварова у Палаці спорту?
Загалом восени Артем Пивоваров зіграє 7 концертів у Палаці спорту. Наступні шоу відбудуться 9, 12, 14, 15 та 16 листопада.
Сьомий Палац спорту артист оголосив під час першого концерту, що відбувся 7 листопада. Також він заявив, що наступного року вийде новий альбом.
Пивоваров презентує масштабне унікальне шоу з оркестром, спецефектами та улюбленими треками: "Дежавю", "Міраж", "Маніфест", "Думи", "Там у тополі", "Барабан" та іншими.